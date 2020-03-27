Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 13

Федеральное агентство новостей представляет 13-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

Главные итоги недели: выпустив 86 откровенно антироссийских статей, на первое место в рейтинге вырывается именной ресурс скандально известного олигарха Михаила Ходорковского «МБХ Медиа». Показав взрывной рост на пять позиций, на вторую строчку рейтинга ФАН поднялся еще один ресурс Ходорковского — «Открытые медиа» (83 опубликованных материала). Согласитесь, становится сразу видно, кто больше всех ненавидит Россию. Третье место, отодвинув прошлых лидеров, а именно «Новую газету» и «Эхо Москвы», занял Deutsche Welle. Это издание опубликовало 82 порочащих Россию статьи.

С 18 по 24 марта журналисты антироссийских изданий намеренно продвигали фейк о том, что в России на фоне распространения коронавирусной инфекции может сложиться дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Они также рассказывали своим читателям о том, что в Италии оказанную Россией медицинскую помощь якобы считают бесполезной.

Справка:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейки

Минувшая неделя показала, как несколько откровенно прозападных, антироссийски настроенных изданий в очередной раз пытались выставить нашу страну и ее руководство в самом неприглядном свете. Они не стеснялись публиковать ложную информацию, намеренно вызывая недовольство предпринимаемыми властями мерами для купирования распространения коронавирусной инфекции.

Так, например, 22 марта «Новая газета» опубликовала статью с заголовком «Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала». В ней автор задавался вопросами, грозит ли России дефицит аппаратов ИВЛ и как больницы будут бороться с пандемией COVID-19. В тексте приводятся интервью с некоторыми врачами, и если пульмонолог, соучредитель фонда «Живи сейчас» Василий Штабницкий рассказывает о сложностях работы медперсонала, то уже следующий «эксперт» «Новой» — анестезиолог-реаниматолог — на условиях анонимности заявляет, что «привычка врать в рядах нашего чиновничества не оставляет шансов поверить, что наша страна — островок безмятежного спокойствия в море бушующей пандемии».

«Посмотрите на карту распространения инфекции — что у нас, что вокруг. Так не бывает. COVID-19, безусловно, «прячется» медиками сознательно (начальство велело — тромб в легочной артерии у погибшей найден) или несознательно (не знаем никакого коронавируса, осложненных форм гриппа хватает) под «маской» с обобщающим названием — внебольничная пневмония», — сообщает аноним.

Он же утверждает, что Россия не готова к борьбе с коронавирусом, так как якобы в стране «нет расходников, средств защиты, антисептиков, аппаратуры, респираторов, газовых анализаторов, подготовленного персонала. Нет в нужном количестве людей, которые не растеряются, когда на них обрушится волна поступающих».

Отрабатывает антироссийскую повестку и телеканал «Дождь». В статье «Пока все покупают гречку, богатые россияне скупили почти все аппараты ИВЛ из-за коронавируса» со ссылкой на газету The Moscow Times сообщает, что из-за пандемии COVID-19 богатые россияне начали создавать частные реанимации, скупая в большом количестве аппараты ИВЛ. Это якобы привело к тому, что в компаниях, занимающихся их производством и продажей, появились листы ожидания на несколько месяцев вперед. Таким образом и сложился дефицит необходимого медицинского оборудования. Важно другое — приведенное «Дождем» «Московское время» в свою очередь ссылается на собственные, никому неизвестные источники. А как мы помним, такие «источники» могут утверждать все что угодно, например, что Земля — плоская, а мировое теневое правительство все скрывает.

Далее идут «Открытые медиа» со статьей «Регионы обнаружили дефицит аппаратов ИВЛ и начали массовую закупку по ценам в 1,5−2 раза выше, чем в 2019-м». Издание беглого олигарха Ходорковского заявляет о намеренном взвинчивании цен на аппараты ИВЛ и дефиците специалистов, способных использовать эту технику.

Так, три собеседника «Открытых медиа» из фармбизнеса сообщают о неготовности регионов к эпидемии, в частности — о недостаточной укомплектованности больниц оборудованием, в том числе указанными выше аппаратами.

«Аппараты ИВЛ в стандартной ситуации, когда нет эпидемии, в таком количестве не нужны. Того, что закупалось, все эти годы хватало, проблема возникла лишь сейчас. Когда стало очевидно, что эпидемии не избежать, из федерального центра пришло указание обеспечить медучреждения аппаратами», — поясняет собеседник «Открытых медиа».

Все приведенные издания опубликовали откровенные фейки с целью посеять панику среди своих доверчивых читателей, которые в свою очередь делятся подобными публикациями со своими родными и друзьями. В каждом из материалов присутствует некий «эксперт» или «источник», утверждающий о нехватке аппаратов ИВЛ, отсутствии опыта у медперсонала, а также о том, что власти якобы скрывают реальные масштабы заражения, что совсем не соответствует действительности.

19 марта премьер Михаил Мишустин заявлял журналистам, что дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких нет. Тем не менее через несколько дней правительство из резервного фонда выделило Минпромторгу 7,5 млрд рублей на закупку дополнительного оборудования. И это решение выглядит оправданным, ведь таким образом руководство страны готовится к самым разным вариантам развития событий.

После отправки военных вирусологов РФ в охваченную коронавирусной инфекцией Италию местный ресурс La Stampa опубликовал статью, в которой сообщил, что осуществляемые Россией поставки по большей части оказались бесполезны. На фейк сразу же купились российские оппозиционные СМИ, начавшие распространять откровенно лживую информацию.

Так, «Дождь» опубликовал материал «La Stampa: 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусом оказались бесполезны», в котором в красках расписал, что все прибывшие в страну российские специалисты — военные с высокими армейскими званиями, а не врачи. Публикация подобного контента для «Дождя» — очередная возможность упрекнуть Россию в том, что она преследует собственные, корыстные интересы и совсем не заботится о населении, которому решила помочь.

Это же мнение ретранслирует и «Росбалт» в статье «Итальянские СМИ пожаловались на «бесполезность» помощи из России». Большинство гуманитарных грузов из России, а именно мобильные комплексы дезинфекции и лаборатории, издания называют «абсолютно бесполезными или малополезными». Однако так не считают итальянские военные, которые сопровождают российских коллег и видят, как производится обработка улиц итальянских городов, больше всего пострадавших от COVID-19.

Не могло пройти мимо такой темы и издание Алексея Венедиктова «Эхо Москвы». В статье «Stampa: Почти вся помощь, которую Россия поставила Италии для борьбы с коронавирусом, оказалась неэффективной» значится, что проводимая в Италии операция находится в ведении Минобороны РФ, а не Минздрава. А это, видимо, автоматически означает, что Москва преследует свои политические и дипломатические интересы. Причем делается вполне конкретный вывод о том, что премьер Италии Джузеппе Конте согласился принять помощь, чтобы «укрепить личные отношения с Москвой».

Приводимую в антироссийских и оппозиционном итальянском изданиях недостоверную информацию подверг резкой критике посол России в Италии Сергей Разов. Он категорически опроверг утверждения о том, что Российская Федерация якобы потребует от Рима оплаты счета (в виде отмены европейских санкций в отношении РФ) за оказанную стране помощь. Но самое интересное в том, что в самой статье La Stampa нет никакой конкретики о том, в чем заключается угроза для Италии и бесполезность российского оборудования для дезинфекции территорий. Тут же следует вспомнить Китай, где улицы городов активно обрабатывались как машинами для дезинфекции территорий, так и переносными устройствами.

Вот и выходит, что на Западе до сих пор не могут принять факт того, что Москва готова оказывать помощь всем нуждающимся, даже если это члены враждебного Североатлантического альянса. Но западные СМИ, часто спонсируемые США, в своих материалах всегда будут выставлять агрессорами Россию и ее жителей.

Дезинформация

Помимо того, что принадлежащие оппозиционерам СМИ публикуют откровенные фейки, занимаются они еще и тем, что дезинформируют читателей о происходящем в стране.

К примеру, координатор региональных отделений общественного движения «Голос» Виталий Аверин заявил, что президент России Владимир Путин не имел права переносить голосование по поправкам в конституцию, так как это не предусмотрено законом. Тему тут же подхватили и начали распространять либеральные издания, как например «МБХ Медиа». В статье «Голос»: у Путина не было законного права переносить голосование по поправкам в конституцию» издание приводит слова Аверина.

«Эпик фейл состоит в том, что закон о поправках в конституцию наделил президента РФ только полномочием (правом) назначать общероссийское голосование на определенную дату. И этим своим правом глава государства уже воспользовался. Президент не наделен полномочием переносить (переназначать) дату голосования по вопросу одобрения поправок», — сказал Аверин.

Следующим, кто также распространил дезу, стало «Эхо Москвы», которое в статье «В движении «Голос» выразили сомнения, что Владимир Путин вправе перенести голосование по конституции» сообщило о якобы юридическом казусе. Новость распространили оппозиционные Znak и «Открытые медиа».

Напомним, 25 марта Владимир Путин выступил с телеобращением к нации из-за ситуации с распространением COVID-19. В обращении гарант объявил о переносе запланированного на 22 апреля голосования на неопределенный срок.

«Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и, опираясь только на профессиональное мнение, рекомендации врачей, примем решение о новом дне голосования», — заявил президент.

Антироссийские СМИ, публикуя подобные материалы, видимо, забывают, что в случае возникновения угрозы населению от поразившей весь мир коронавирусной инфекции полномочия президента расширяются, и потому не стоит обращать внимания на юридические несостыковки.

Мнение эксперта

Комментируя статьи либеральных изданий о том, что глава государства не имел юридического права переносить голосование о поправках в конституцию, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «во многих регионах страны введен режим повышенной готовности и в ближайшее время он может быть повышен, вплоть до ввода режима ЧС». А последний вообще ограничивает стандартное применение права и вводит специальные возможности для представителей органов власти.

«Но тут меня больше поражает, насколько нужно быть конченными идиотами, чтобы использовать ситуацию с COVID-19 и обвинять президента в том, что он неправильно перенес голосование. Здесь показательна ситуация в Европе, когда мэры итальянских городов очень нелестно высказываются по поводу тех, кто во время пандемии ходит по парикмахерским, наши светлоликие либералы включают режим буквоедов и начинают придираться к каким-то вещам, хотя я уверен, что сделано все было исключительно в рамках закона и не было там никаких нарушений. Но они [либералы] начинают будоражить общество на предмет того, что президент в очередной раз для них что-то нарушил», — говорит Осташко.

По словам собеседника ФАН, в том режиме, в котором в настоящее время находится Российская Федерация, руководству необходимо вводить максимально жесткую ответственность за распространение фейков и дезинформации.