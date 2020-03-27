Родионов уверен, что коронавирус может привести к полноценной войне на Украине

Эпидемия, которую нереально остановить своими силами, убитая экономика, страшное падение духа общества — это страшное сочетание, которое для Украины может оказаться смертельным. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Эпидемия на Украине

Число зараженных коронавирусом на территории Украины за ночь выросло со 196 до 218. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«За минувшие сутки заболели 62 человека, поэтому в целом у нас уже 218 случаев, из них пять летальных… Сегодня у нас уже четыре случая выздоровления от коронавируса, все они в Черновицкой области, из них — трое взрослых и один ребенок. Также ожидается сегодня еще пятый на выписку», — сказал Ляшко на брифинге.

«Страшно представить»

По мнению Дмитрия Родионова, ситуация на Украине и впрямь плачевная. Пока неизвестно точное число заболевших.

«Даже не потому, что власти скрывают — в 21 веке это не так просто, слухи распространяются быстрее молнии. А потому, что убитая украинская медицина не способна не то, чтобы лечить, но даже ставить диагнозы и выявить хотя бы примерное число заразившихся. Так что в реальности их может быть в десятки и сотни раз больше. И сами власти об этом могут даже и не знать», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт отметил, что примерно так же все случилось в Италии, где вирус охватил страну буквально за пару недель. В Италии еще в начале марта все работало, люди гуляли без масок по улицам, никто не воспринимал угрозу всерьез.

«А что творится сейчас? И это Италия, страна с нормальной экономикой и уровнем медицины повыше украинского. Что будет с Украиной в случае развития событий по негативному сценарию — страшно представить. Тем более, что какой бы ни была реальная цифра заболевших, эпидемия в стране еще не началась. Она начнется со дня на день, потому что в последние дни в страну вернулись «заробитчане» из Европы. И можно быть уверенными, что половина из них уже инфицированы», — добавил Дмитрий Родионов.

«Власть рухнет от одного выстрела»

По мнению эксперта, эпидемия, которую нереально остановить своими силами, убитая экономика, страшное падение духа общества (Новые Санжары — это все последствия Майдана, когда люди не доверяют ни государству, ни друг другу, ни сами себе) — это страшное сочетание, которое для Украины может оказаться смертельным.

«[Украинский журналист Дмитрий] Гордон уже предсказывает крах украинской государственности, а глава МВД Арсен Аваков – голод. Может реально дойти до полноценной гражданской войны, того, что люди будут есть друг друга и жечь больных, как в Средневековье. Добавьте к этому беспрецедентную в истории слабость власти, которая может рухнуть от одного выстрела — и все. В таком случае, приход к власти нацистов во главе с диктатором типа Авакова или Андрея Билецкого для многих украинцев станет спасением», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.