Сидящая в самоизоляции Джулия Робертс поразила поклонников селфи без фильтров

Вашингтон, 27 марта. Голливудская актриса Джулия Робертс поддержала флешмоб #IStayHomeFor и рассказала о важности социальной изоляции в период пандемии коронавируса. Тут же она опубликовала честное селфи без макияжа и фильтров. Подписчики звезды в очередной раз поразились, как ей удается так хорошо выглядеть в свои 52 года.

«Я остаюсь дома ради моей семьи, для малого бизнеса, для всех медицинских работников, сражающихся по всему миру, для моего удивительного 95-летнего соседа. Я остаюсь дома, чтобы внести вклад в решение этой проблемы. Оставаться дома — это самое правильное, что можно сделать», — написала Робертс в описании к фото.

На снимке «красотка» одета в красное платье с цветочным узором, волосы распущены, а на лице — очки для зрения. Фото собрало больше полумиллиона лайков.

Отметим, что во флешмобе #IStayHomeFor вместе с Джулией Робертс также приняли участие Элтон Джон, Деми Ловато, Дэвид Бекхэм и Мэрайя Кэри.

Ранее телеканал 360 опубликовал данные о голливудских звездах, заболевших коронавирусом. Среди них, в частности, оказались Том Хэнкс, Ольга Куриленко, Идрис Эльба, Кристофер Хивью.

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены съемки популярных сериалов. В частности, поставлены на паузу новые сезоны «Острых козырьков», «По долгу службы», «Ведьмака», «Очень странных дел». Не выйдет на экраны в этом году и сериал «Властелин колец». Отложены премьеры диснеевских фильмов «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога». Остановлены съемки фильмов «Питер Пэн и Венди», «Аллея кошмаров» , «Шанг-Чи и легенда десяти колец», ремейков на «Один дома» и «Русалочку». По данным The Hollywood Reporter, убытки голливудских студий от пандемии оцениваются почти в 20 миллиардов долларов.