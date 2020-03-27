Супруга Буйнова подтвердила контакт с заразившимся коронавирусом Лещенко

Москва, 27 марта. Супруга певца Александра Буйнова подтвердила, что она и ее муж контактировали с эстрадным исполнителем Львом Лещенко, у которого выявили коронавирус. По словам Елены Буйновой, они с Александром уже прошли двухнедельный карантин.

Как утверждает жена певца, Лещенко лежит в больнице в Коммунарке в связи с двусторонним воспалением легких, а не из-за коронавируса. При этом ранее главврач медицинского учреждения Денис Проценко сообщил, что у 78-летнего артиста подтвердился COVID-19. Медик отметил, что Лещенко находится в стабильном состоянии.

Елена Буйнова рассказала, что они с мужем на карантине уже более 14 дней, но это не связано с тем, что пара виделась и общалась с Лещенко.

«Паники никакой нет. <…> Мы никуда не выезжаем, не выходим, шикарно живем в своем загородном доме», — поделилась она в комментарии для телеканала «Звезда».

Ранее известная телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Лев Лещенко 13 марта посетил вечеринку в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. Эстрадный исполнитель тогда только вернулся на родину после американских гастролей. Александр Буйнов был на этой вечеринке. Также в список приглашенных попали и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса, например, Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Лера Кудрявцева, Николай Басков и Лариса Рубальская. Как сообщает «Царьград», последняя уже сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным.