Беременная Шубская возмутила подписчиков снимком на пляже в Мексике

Москва, 27 марта. Модель Анастасия Шубская опубликовала трогательное фото с мужем, хоккеистом Александром Овечкиным с прошедшего отдыха в Мексике. Некоторые фанаты, не разобравшись в хэштегах, решили, что беременная девушка нарушает карантин.

В Instagram модель показала романтичное фото, сделанное на пляже с пальмами. Девушку в купальнике на снимке нежно обнимает ее супруг.

Девушка никак не подписала фотографию, а лишь поставила несколько тегов. Именно они и запутали поклонников. Дело в том, что модель использовала тег «tbt», который используется для архивных снимков и видео, а фанаты его не заметили или не знали смысл этих букв.

Подписчиков возмутило, что беременная Шубская в период пандемии коронавируса «появляется в общественных местах».

«Даже в такой ситуации с коронавирусом вам дома не сидится, я офигеваю просто», — резко осудила девушку vikaershova1.

Овечкин и Шубская — дочь актрисы Веры Глаголевой — зарегистрировали брак в 2016 году, а свадьбу сыграли в День семьи, любви и верности (8 июля 2017 года). Вскоре в семье родился сын Сергей, которого назвали в честь старшего брата хоккеиста.

Ранее стало известно, как проводит карантин популярная певица Светлана Лобода. Она призналась подписчикам, что нашла плюсы в самоизоляции, главный из которых — совместное времяпрепровождение с детьми. Исполнительница рада была сменить бешеный ритм жизни на общение с дочерьми Евангелиной и Тильдой.