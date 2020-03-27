ЦИК аннулировал поданные заявки на голосование по конституции по месту пребывания

Москва, 27 марта. Центризбирком приостановил прием заявок на голосование по поправкам в конституцию по месту нахождения, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Прием заявок на голосование по месту пребывания через МФЦ, портал госуслуг и территориальные избиркомы начался с 25 марта. Было подано несколько тысяч заявлений. Но сейчас мы предлагаем не только прекратить прием заявлений, но все поданные заявления аннулировать», — сказала глава Центризбиркома.

По словам Памфиловой, когда будет объявлена новая дата голосования, у многих людей «могут серьезным образом поменяться обстоятельства».

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил о переносе общероссийского голосования с 22 апреля в связи с коронавирусом.

С 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя с сохранением заработной платы. Такое решение Владимир Путин принял для того, чтобы граждане максимально соблюдали самоизоляцию, что крайне важно для профилактики заболевания COVID-19.