Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Коронавирус

Путин на саммите G20 вскрыл дисбаланс мировой экономики перед лицом коронавируса

50
0 Оставить комментарий

Путин на саммите G20 вскрыл дисбаланс мировой экономики перед лицом коронавируса

Первый в истории онлайн-саммит лидеров государств «Большой двадцатки» прошел 26 марта «в закрытом режиме». Поводом для такого новшества, предложенного страной-председателем G20 Саудовской Аравией, стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с этим обстоятельством соображения безопасности.

Интересно, что глобальные масс-медиа в один голос пытались обозначить этот саммит как «виртуальный», то есть существующий только в «дополненной» киберреальности, словно некая компьютерная игра. Это, разумеется, далеко не так. И вряд ли это случайная, спонтанная неточность. Слишком уж очевидный ряд выстраивается: сегодня — «виртуальный саммит», завтра — «виртуальные лидеры», послезавтра — «виртуальные государства». 

В общем, откуда в данном случае уши и хвосты растут, понятно… И понятно, почему в России быстро расставили точки над «i»: не «виртуальный саммит», а «саммит в режиме видеоконференции».

Это что касательно формы. С содержанием все получилось еще интереснее. «Нефть обсуждаться не будет, только коронавирус», — пообещали организаторы саммита перед его началом. Ну, да, конечно: никаких булочек — только изюм! Саудовская Аравия больше всего обеспокоена коронавирусной пандемией — исключительно поэтому она и предложила провести экстренное совещание мировых лидеров… 

Путин на саммите G20 вскрыл дисбаланс мировой экономики перед лицом коронавируса

Кстати, из государств G20 крупнейшими производителями и экспортерами, то есть продавцами черного золота на мировом рынке, являются Саудовская Аравия (1-е место в 2019 году), Россия (2-е место), США (3-е место), Канада (5-е место), а также Мексика с Индонезией. Но для соглашения по нефтяным ценам хватит и первых четверых: КСА, РФ и США (с априори примкнувшей к ним Канадой) в совокупности производят свыше 41,4 млн баррелей в день (б/д), или более 50% мировой нефтедобычи, составившей в 2019 году 80,6 млн б/д.

Иное дело, что обсуждать данную тематику в отсутствие американских «партнеров» Москва с Эр-Риядом, видимо, считает уже неконструктивным, а Дональду Трампу вести деловые переговоры с Кремлем в условиях президентской кампании просто смерти подобно. 

Зато под «короной вируса», да еще онлайн и в «закрытом формате» — вариант практически идеальный. Никаких «лишних глаз» и «лишних ушей», ведь необходимо отразить инфекцию, которая угрожает всему человечеству, а все остальные вопросы — к принцу Салману: это была его инициатива и предложенный им формат.

Конечно, саудиты понимают, что свою антироссийскую миссию они провалили, а угрозы продавать нефть за 10 или даже 5 долларов за баррель — это угрозы унтер-офицерской вдовы самой себя высечь. Поэтому сначала последовал отказ от заявленных скидок покупателям, а когда Китай после этого законтрактовал на конец марта—начало апреля покупку 1,2 млн тонн российской Urals, Эр-Рияд созвал и этот «коронавирусный» саммит «Большой двадцатки»…

О чем же договорились лидеры G20 за пару часов общения? Самым «громким» решением саммита стало выделение 5 трлн долл. «для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии» — пока без расшифровки того, кто, сколько, когда, какие деньги и на каких условиях предоставит. 

Путин на саммите G20 вскрыл дисбаланс мировой экономики перед лицом коронавируса

Учитывая, что центральные банки всех стран «коллективного Запада» буквально на днях запустили свои печатные станки (а ФРС — собственно долларовый), такое решение буквально напрашивалось. Теперь эта безудержная эмиссия получит хоть какое-то гуманитарное оправдание и обоснование. Более того, где 5 триллионов, там могут быть и 10, и 20, и 100. А там, где «борьба с коронавирусом», там будет и зона влияния тех стран, которые эту борьбу проводят, — и заново поделенный мир.

Именно стран, а не международных организаций. Не случайно президент России Владимир Путин в своем выступлении сказал, что глобальные международные структуры — не названные им по имени, но ясно, что это и МОК, и ВОЗ, и МВФ, и ООН (а, может быть, даже НАТО и ряд транснациональных корпораций) — со своими задачами не справляются, а потому подлежат скорейшей реорганизации. 

Вообще, Путин танком проехался по США, заявив, что политика санкций и торговых войн усугубит глобальную экономическую рецессию. Кроме того, российский лидер предложил создать специальный фонд под эгидой МВФ, средства для которого будут выделяться центробанками стран-эмитентов валют, входящих в корзину МВФ, с предоставлением любому члену фонда права заимствовать средства пропорционально его доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок. 

По сути, это путинское предложение вскрывает грандиозный финансово-экономический дисбаланс современного мира. Если сопоставить долю национальных валют в «корзине МВФ» и долю соответствующих стран в мировой экономике (по номиналу и по паритету покупательной способности (ППС), согласно данным МВФ за 2018 год), то получится примерно такая картина:

Путин на саммите G20 вскрыл дисбаланс мировой экономики перед лицом коронавируса

Комментарии излишни? Как говорится, «не думаю». 

Если бы предложение президента России «прошло», то США, ЕС, Япония и Великобритания должны были бы бесплатно проспонсировать экономику других стран мира на разницу между своим «валютным» весом (90%) и реальным экономическим (35,87%). Для суммы в 5 трлн долларов эта разница составила бы почти 2,71 трлн долл. 

Разумеется, оно не «прошло» — как и предложения обеспечить «зеленые гуманитарные коридоры» для стран, попавших под удар пандемии COVID-19, судить об эффективности принимаемых мер по уровню безработицы или наладить регулярный обмен достоверной информацией между странами G20 о развитии этой коронавирусной инфекции…

Владимиру Путину к такому отторжению не привыкать, тем более — на площадке «Большой двадцатки» (вспомним хотя бы саммит-2014 в Брисбене). Впрочем, как показывает опыт, его нынешние предложения — да, через какое-то время, но несомненно, — будут востребованы мировым сообществом, включая сообщество G20. Потому что логика обстоятельств по-прежнему сильнее логики намерений. 

Если не верите — спросите у того же принца Салмана: чего он хотел, а чего добился…

Новости партнеров

Новости партнеров