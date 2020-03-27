Путин на саммите G20 вскрыл дисбаланс мировой экономики перед лицом коронавируса

Первый в истории онлайн-саммит лидеров государств «Большой двадцатки» прошел 26 марта «в закрытом режиме». Поводом для такого новшества, предложенного страной-председателем G20 Саудовской Аравией, стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с этим обстоятельством соображения безопасности.

Интересно, что глобальные масс-медиа в один голос пытались обозначить этот саммит как «виртуальный», то есть существующий только в «дополненной» киберреальности, словно некая компьютерная игра. Это, разумеется, далеко не так. И вряд ли это случайная, спонтанная неточность. Слишком уж очевидный ряд выстраивается: сегодня — «виртуальный саммит», завтра — «виртуальные лидеры», послезавтра — «виртуальные государства».

В общем, откуда в данном случае уши и хвосты растут, понятно… И понятно, почему в России быстро расставили точки над «i»: не «виртуальный саммит», а «саммит в режиме видеоконференции».

Это что касательно формы. С содержанием все получилось еще интереснее. «Нефть обсуждаться не будет, только коронавирус», — пообещали организаторы саммита перед его началом. Ну, да, конечно: никаких булочек — только изюм! Саудовская Аравия больше всего обеспокоена коронавирусной пандемией — исключительно поэтому она и предложила провести экстренное совещание мировых лидеров…

Кстати, из государств G20 крупнейшими производителями и экспортерами, то есть продавцами черного золота на мировом рынке, являются Саудовская Аравия (1-е место в 2019 году), Россия (2-е место), США (3-е место), Канада (5-е место), а также Мексика с Индонезией. Но для соглашения по нефтяным ценам хватит и первых четверых: КСА, РФ и США (с априори примкнувшей к ним Канадой) в совокупности производят свыше 41,4 млн баррелей в день (б/д), или более 50% мировой нефтедобычи, составившей в 2019 году 80,6 млн б/д.

Иное дело, что обсуждать данную тематику в отсутствие американских «партнеров» Москва с Эр-Риядом, видимо, считает уже неконструктивным, а Дональду Трампу вести деловые переговоры с Кремлем в условиях президентской кампании просто смерти подобно.

Зато под «короной вируса», да еще онлайн и в «закрытом формате» — вариант практически идеальный. Никаких «лишних глаз» и «лишних ушей», ведь необходимо отразить инфекцию, которая угрожает всему человечеству, а все остальные вопросы — к принцу Салману: это была его инициатива и предложенный им формат.

Конечно, саудиты понимают, что свою антироссийскую миссию они провалили, а угрозы продавать нефть за 10 или даже 5 долларов за баррель — это угрозы унтер-офицерской вдовы самой себя высечь. Поэтому сначала последовал отказ от заявленных скидок покупателям, а когда Китай после этого законтрактовал на конец марта—начало апреля покупку 1,2 млн тонн российской Urals, Эр-Рияд созвал и этот «коронавирусный» саммит «Большой двадцатки»…

О чем же договорились лидеры G20 за пару часов общения? Самым «громким» решением саммита стало выделение 5 трлн долл. «для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии» — пока без расшифровки того, кто, сколько, когда, какие деньги и на каких условиях предоставит.

Учитывая, что центральные банки всех стран «коллективного Запада» буквально на днях запустили свои печатные станки (а ФРС — собственно долларовый), такое решение буквально напрашивалось. Теперь эта безудержная эмиссия получит хоть какое-то гуманитарное оправдание и обоснование. Более того, где 5 триллионов, там могут быть и 10, и 20, и 100. А там, где «борьба с коронавирусом», там будет и зона влияния тех стран, которые эту борьбу проводят, — и заново поделенный мир.

Именно стран, а не международных организаций. Не случайно президент России Владимир Путин в своем выступлении сказал, что глобальные международные структуры — не названные им по имени, но ясно, что это и МОК, и ВОЗ, и МВФ, и ООН (а, может быть, даже НАТО и ряд транснациональных корпораций) — со своими задачами не справляются, а потому подлежат скорейшей реорганизации.

Вообще, Путин танком проехался по США, заявив, что политика санкций и торговых войн усугубит глобальную экономическую рецессию. Кроме того, российский лидер предложил создать специальный фонд под эгидой МВФ, средства для которого будут выделяться центробанками стран-эмитентов валют, входящих в корзину МВФ, с предоставлением любому члену фонда права заимствовать средства пропорционально его доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок.

По сути, это путинское предложение вскрывает грандиозный финансово-экономический дисбаланс современного мира. Если сопоставить долю национальных валют в «корзине МВФ» и долю соответствующих стран в мировой экономике (по номиналу и по паритету покупательной способности (ППС), согласно данным МВФ за 2018 год), то получится примерно такая картина:

Комментарии излишни? Как говорится, «не думаю».

Если бы предложение президента России «прошло», то США, ЕС, Япония и Великобритания должны были бы бесплатно проспонсировать экономику других стран мира на разницу между своим «валютным» весом (90%) и реальным экономическим (35,87%). Для суммы в 5 трлн долларов эта разница составила бы почти 2,71 трлн долл.

Разумеется, оно не «прошло» — как и предложения обеспечить «зеленые гуманитарные коридоры» для стран, попавших под удар пандемии COVID-19, судить об эффективности принимаемых мер по уровню безработицы или наладить регулярный обмен достоверной информацией между странами G20 о развитии этой коронавирусной инфекции…

Владимиру Путину к такому отторжению не привыкать, тем более — на площадке «Большой двадцатки» (вспомним хотя бы саммит-2014 в Брисбене). Впрочем, как показывает опыт, его нынешние предложения — да, через какое-то время, но несомненно, — будут востребованы мировым сообществом, включая сообщество G20. Потому что логика обстоятельств по-прежнему сильнее логики намерений.

Если не верите — спросите у того же принца Салмана: чего он хотел, а чего добился…