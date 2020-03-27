Васильев прокомментировал слухи о романе с Барановской

Москва, 27 марта. Историк моды Александр Васильев рассказал, почему пока не женится на своей соведущей по «Модному приговору» Юлие Барановской.

Ранее средства массовой информации неоднократно писали о романе Васильева и Барановской. При этом мужчина сам спровоцировал интерес к этой теме — где-то публично он поцеловал свою коллегу в щеку и признался ей в любви. Ряд журналистов писали о беременности Барановской.

Как пишет KP.Ru, Васильев прокомментировал публикации СМИ и ответил на вопрос, почему до их пор не женился на коллеге.

«Читать было забавно, особенно, когда один сайт сообщил, что я бросил Барановскую у алтаря, когда она была на 12-м месяце беременности. После этого мне приписывали еще роман с Надей… Ой, не могу вспомнить ее фамилию. Нет, не Бабкина. Так что я уже привык», — сказал он.

Напомним, кроме романа с Барановской, Васильеву приписывали отношения со звездой Comedy Woman Надеждой Скулкиной.

В феврале Васильев напомнил фолловерам, что если верить желтой прессе, то «Барановская последние года два ждет от него ребенка».

Ранее российская радио- и телеведущая Юлия Барановская озадачила фолловеров просьбой «не выдавать ее замуж» за журналиста Александра Телесова. На своей странице в социальной сети Instagram экс-супруга футболиста Андрея Аршавина разместила пост, которым поздравила друга с днем рождения.

Напомним, Барановская воспитывает троих детей от экс-игрока сборной России и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина. Пара прожила вместе 9 лет и распалась в 2013 году.