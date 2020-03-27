Менеджер Газманова заявил, что у певца после общения с Лещенко нет проблем со здоровьем

Пиар-менеджер известного российского певца, поэта и композитора Олега Газманова заявил, что у него со здоровьем все хорошо. Но будет ли он сдавать тест на наличие в организме коронавирусной инфекции, на данный момент пока неясно.

Сергей Гвоздев прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей появившуюся информацию о том, что у народного артиста РФ, а также у его жены Марины, может быть подозрение на заражение коронавирусом после контактов на одном из недавних светских мероприятий со Львом Лещенко. О том, что у советского и российского эстрадного исполнителя Льва Лещенко подтвердили коронавирус, ранее сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook.

«У них все хорошо, проявлений [болезни] никаких нет, — сказал пиар-менеджер. — Будет ли Олег сдавать тест? Пока у меня нет информации [по этому вопросу]. Позже, возможно, появится. А так, все хорошо. Никаких проблем со здоровьем [у них] нет».

В связи с различными мерами, предпринимаемыми по всей стране для недопущения распространения смертельной инфекции, Газманов решил отменить или перенести на более поздние сроки свои концерты, что подтвердил собеседник ФАН.

«Сейчас по графику должен был быть гастрольный тур, — отметил он. — Но переносятся все ближайшие концерты. Какие-то на ноябрь, а какие-то — даже непонятно еще, на какой срок. Вот Нижний Тагил, Качканар и Екатеринбург перенесли на ноябрь. А Питер перенесли с 10 апреля на 5 июня».

Ранее стало известно, что недавно на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы побывало немало звезд отечественного шоу-бизнеса, включая Льва Лещенко, который на данный момент находится в медицинском учреждении в Коммунарке с подтвержденным диагнозом на коронавирус.

Соответственно, все, кто был на этом мероприятии и соприкасались с Лещенко, невольно оказались в группе риска. Например, Игорь Николаев тоже уже госпитализирован.