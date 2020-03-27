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Менеджер Газманова заявил, что у певца после общения с Лещенко нет проблем со здоровьем

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Пиар-менеджер Газманова заявил, что у певца никаких проблем со здоровьем нет

Пиар-менеджер известного российского певца, поэта и композитора Олега Газманова заявил, что у него со здоровьем все хорошо. Но будет ли он сдавать тест на наличие в организме коронавирусной инфекции, на данный момент пока неясно.

Сергей Гвоздев прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей появившуюся информацию о том, что у народного артиста РФ, а также у его жены Марины, может быть подозрение на заражение коронавирусом после контактов на одном из недавних светских мероприятий со Львом Лещенко. О том, что у советского и российского эстрадного исполнителя Льва Лещенко подтвердили коронавирус, ранее сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook.

«У них все хорошо, проявлений [болезни] никаких нет, — сказал пиар-менеджер. — Будет ли Олег сдавать тест? Пока у меня нет информации [по этому вопросу]. Позже, возможно, появится. А так, все хорошо. Никаких проблем со здоровьем [у них] нет».

В связи с различными мерами, предпринимаемыми по всей стране для недопущения распространения смертельной инфекции, Газманов решил отменить или перенести на более поздние сроки свои концерты, что подтвердил собеседник ФАН.

Менеджер Газманова заявил, что у певца после общения с Лещенко нет проблем со здоровьем

«Сейчас по графику должен был быть гастрольный тур, — отметил он. — Но переносятся все ближайшие концерты. Какие-то на ноябрь, а какие-то — даже непонятно еще, на какой срок. Вот Нижний Тагил, Качканар и Екатеринбург перенесли на ноябрь. А Питер перенесли с 10 апреля на 5 июня».

Ранее стало известно, что недавно на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы побывало немало звезд отечественного шоу-бизнеса, включая Льва Лещенко, который на данный момент находится в медицинском учреждении в Коммунарке с подтвержденным диагнозом на коронавирус.

Соответственно, все, кто был на этом мероприятии и соприкасались с Лещенко, невольно оказались в группе риска. Например, Игорь Николаев тоже уже госпитализирован.

Пиар-менеджер Газманова заявил, что у певца никаких проблем со здоровьем нет

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