Биолог рассказала об иммунитете переболевших COVID-19

Москва, 27 марта. Ученые пока не могут точно сказать, на протяжении какого времени у переболевших COVID-19 сохраняется иммунитет к вирусу. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

«Самое главное, что нам надо знать и что мы еще пока не знаем, потому что мы технически это еще не выяснили: мы не знаем, насколько долго будет установлен период иммунитета. Иммунитет может быть разной длительности. <…> Бывают такие иммунитеты, которые действуют не очень долго», — объяснила биолог.

По ее словам, узнать длительность иммунитета на новый тип коронавируса можно будет только спустя время, поскольку для этого специалистам необходимо отслеживать состояние здоровья людей, переболевших им.

Баранова заверила, что доктора «мониторят» выздоровевших от COVID-19, но для получения нужных данных потребуется «ждать год или два».

Она уточнила, что выяснить длительность иммунитета у переболевших быстрее можно с помощью теста на наличие в организме антител.

«Нет никаких сомнений, что ученые работают над тестами на антитела. Но одна история, что вы делаете такой тест в лаборатории. Там есть одна баночка, и вы тестируете с ее помощью 10 человек. А история про доступный тест на антитела не может масштабироваться так же быстро, как история с доступным тестом на вирус», — отметила Баранова.

Ранее гендиректор компании DRD Biotech (резидент «Сколково») Анжей Жимбиев рассказал о двух основных типах тестов на выявление COVID-19. По его словам, первый тест, основанный на методе полимеразной цепной реакции для выявления вируса в организме, уже используется медиками в России. А второй — тест на наличие антител, о котором говорила Баранова, в стране пока не производят, но работа над ним ведется, специалисты определяют иммунный ответ на вирус.