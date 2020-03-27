Twitter удалил фейки о комендантском часе в Москве по требованию Генпрокуратуры РФ

Москва, 27 марта. Микроблог Twitter удалил фейки о якобы введенном в Москве комендантском часе, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Генпрокуратура РФ ранее потребовала, чтобы американская компания удалила недостоверные данные о будто бы принятом приказе главы Минобороны Сергея Шойгу. 26 марта обращение поступило в Роскомнадзор.

«Twitter удалил ложную информацию о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации о введении в городе Москве комендантского часа», — рассказали в пресс-службе.

Таким образом, Twitter выполнил требования Генпрокуратуры России.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ создал рабочую группу для выявления в Интернете фейков о ситуации с коронавирусом. Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, эксперты будут выявлять распространителей ложной информации о количестве заболевших в России и других недостоверных данных, которые могут способствовать созданию паники среди населения.

Многочисленными фейками отличились, например, прозападные издания и либеральные СМИ. Одиозный блогер Алексей Навальный и его сторонники активно пытаются раскачать ситуацию, безосновательно критикуя меры, предпринимаемые властями в борьбе с инфекцией.

В то же время распространяет фейки радиостанция «Эхо Москвы». Ее ведущий Сергей Асланян недавно пытался посеять панику постом в Facebook о якобы дефиците в российских магазинах из-за вспышки COVID-2019.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич подчеркнул, что американские интернет-платформы, например, Twitter, YouTube и Instagram, активно распространяющие фейки, должны почувствовать суровость российских законов.