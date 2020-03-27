Памфилова предложила перенести все избирательные кампании, назначенные на апрель и май

Москва, 27 марта. Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что в период распространения коронавируса следует перенести избирательные кампании, назначенные на апрель и май. Об этом она заявила, выступая на заседании комиссии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В этой ситуации ни о каких выборах речь не может идти в принципе. Мы проанализировали, что только в апреле должно быть 46 избирательных кампаний. Планировалось организовать выборы депутатов законодательных органов. Однако даже в мае проводить выборы нереально, у людей не будет возможности к ним подготовиться», — сказала глава Центризбиркома

Памфилова отметила, что ЦИК подготовил предварительные рекомендации для их переноса. Она также проинформировала, что речь идет не об отмене, а именно о переносе этих выборов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 533 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 1 036 случаев коронавируса в 58 регионах. За весь период зафиксировано 3 летальных случая, выздоровело 45 человек.