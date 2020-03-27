Сирия, 27 марта. Террористы ИГ1 атаковали союзников САА на востоке Хомса. Боевики протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркия» вступили в противостояние с жителями поселения Хаммам аль-Туркман в Ракке. САА продолжает работы по зачистке местности в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут работы по зачистке местности в Алеппо и близлежащих населенных пунктах; нанесли ответные удары по укрепрайонам боевиков в южной части Идлиба и на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: совершило нападение на конвой союзников САА в Восточном Хомсе.

ВС Турции и протурецкие силы: вступили в противостояние с мирными жителями поселения Хаммам аль-Туркман на севере Ракки.

Провинция Алеппо

В административном центре провинции и его окрестностях продолжаются работы по зачистке местности от следов военного присутствия террористов. Как сообщает Twitter-канал (SyriawatanNews), в период с 9.00 до 16.00 инженерные подразделения сил САР будут задействованы в кварталах Аль-Инзарат и Алеппо аль-Джадид, а также в населенных пунктах Аш-Шурфа, Кафр Хамра и Анадан. Напомним, эта территория полностью перешла под контроль правительственных сил в середине февраля.

Между тем к западу от Алеппо вновь вспыхнули вооруженные стычки между правительственными войсками и членами незаконных бандгрупп, передает интернет-портал Halab Today TV. В качестве ответных действий на провокационные обстрелы со стороны боевиков артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по их опорным пунктам на окраинах деревни Кафр-Амма. Данных о нанесенном террористам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало. Таким образом, боевики продолжают нарушать режим тишины, действующий в Идлибской зоне деэскалации. Как известно, он был введен по условиям российско-турецких договоренностей от 5 марта.

Провинция Хомс

В восточной части провинции произошла вылазка террористов «Исламского государства», ведущих подпольную деятельность. Военный источник в сети Twitter (MoussaNDT) сообщает о том, что боевики предприняли атаку на конвой из десяти автомобилей проправительственных сил, который осуществлял движение к северу от города Пальмира. О последствиях налета пока ничего неизвестно. Предполагается, что к нападению причастны террористы, координирующие свои действия с силами международной коалиции во главе с США, базирующимися в так называемой 55-километровой зоне на юге Хомса.

Напомним, ранее не раз появлялись свидетельства того, что на американской базе «Ат-Танф», располагающейся на оккупированной США территории, проводится обучение радикальных исламистов. В том числе, об этом сообщал один из террористов ИГ, взятых в плен в Эс-Сувейде.

Провинция Идлиб

На юго-западе региона вновь отмечаются вооруженные стычки на линии разграничения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам» группировок. Согласно информации Twitter-канала (jisrtv), военнослужащие САА нанесли удары по военным объектам террористов в окрестностях населенного пункта Суфхон. В то же время военный источник в сети Telegram (almohrarmedia2) сообщает об обстрелах правительственных подразделений в районе города Кансафра. Этому предшествовали атаки со стороны боевиков. Так, накануне члены бандформирования «Катаиб ат-Тувар» организовали нападение на позиции сил САР в районе деревни Маарет-Катай.

Провинция Ракка

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о стычках между протурецкими силами и мирным населением в северной части Ракки. В вооруженное противостояние вступили боевики группировки «Ахрар аш-Шаркия» и жители населенного пункта Хаммам аль-Туркман, который находится неподалеку от Тель-Абъяда. Отмечается, что женщины поселения неоднократно подвергались преследованиям со стороны членов группировки, что и послужило поводом для конфликта. В ходе развернувшихся столкновений ранения получили по меньшей мере три боевика «Ахрар аш-Шаркия».

Напомним, эта территория перешла под контроль ВС Турции и выступающих на их стороне формирований в ходе операции «Источник мира» в октябре прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.