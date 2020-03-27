ФАС нашла признаки картельных сговоров на рынке гречки

Москва, 27 марта. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России нашла признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, если факт картельного соглашения будет подтвержден, нарушителям грозит уголовная ответственность. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы и вывили там картельные соглашения, то есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались в этой ситуации (в условиях эпидемии коронавируса. — Прим. ФАН) вести себя недобросовестно. Факт картельного соглашения, если нами будет доказан вместе с правоохранительными органами, влечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы до шести лет включительно», — объяснил он.

ФАС также выявила «факторы некоторого придерживания товаров». По словам Артемьева, в этом можно убедиться, придя в магазин: гречка на полках есть, но не в каждой торговой точке.

Ранее в службе уже выражали обеспокоенность в связи с «гречневыми сверхдоходами» ряда известных продуктовых сетей. В ведомстве провели проверку и отметили, что магазины необоснованно завышали цены на крупу, нарушая закон о защите конкуренции.

В начале марта в связи с активным распространением коронавирусной инфекции многие россияне начали беспокоиться о продовольствии и запасаться «долгоиграющими» продуктами (крупами, консервами и т.д.) впрок. Однако уже к концу месяца ажиотаж завершился, Федеральное агентство новостей поговорило с ритейлерами и поставщиками о фактических запасах.