Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Спонсора штабов Навального могут признать банкротом из-за долга по налогам

46
0 Оставить комментарий

Спонсора штабов Навального могут признать банкротом из-за долга по налогам

Москва, 27 марта. Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб», которая была учреждена меньше года назад и связана с одиозным блогером Алексеем Навальным, вскоре может быть признана банкротом.

Как удалось выяснить RT, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №40 еще в конце февраля подала заявление о банкротстве этой НКО в Арбитражный суд Башкортостана.

Причиной стала задолженность фонда по налогам, которая уже превысила сумму в четыре миллиона рублей. С января этого года ее пытаются взыскать судебные приставы.

Спонсора штабов Навального могут признать банкротом из-за долга по налогам

Первое заседание арбитражного суда по этому делу назначено на 30 марта, фонд вполне могут признать банкротом. Если это произойдет, так называемому «Фонду борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Навального придется искать новый способ финансирования штабов. Ведь именно ФЗПГ «Штаб» собирал пожертвования для региональных ячеек.

Ранее стало известно, что Навальный лишился спонсорских денег бежавшего в Британию Евгения Чичваркина, поскольку его лондонский «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» ликвидируется спустя три месяца. Известно, что оппозиционный активист открыл фонд в ноябре 2019 года для удобства финансирования ФБК, а также российских либертарианцев из-за рубежа.

Новости партнеров

Источник: RT
Новости партнеров