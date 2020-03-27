Спонсора штабов Навального могут признать банкротом из-за долга по налогам

Москва, 27 марта. Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб», которая была учреждена меньше года назад и связана с одиозным блогером Алексеем Навальным, вскоре может быть признана банкротом.

Как удалось выяснить RT, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №40 еще в конце февраля подала заявление о банкротстве этой НКО в Арбитражный суд Башкортостана.

Причиной стала задолженность фонда по налогам, которая уже превысила сумму в четыре миллиона рублей. С января этого года ее пытаются взыскать судебные приставы.

Первое заседание арбитражного суда по этому делу назначено на 30 марта, фонд вполне могут признать банкротом. Если это произойдет, так называемому «Фонду борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Навального придется искать новый способ финансирования штабов. Ведь именно ФЗПГ «Штаб» собирал пожертвования для региональных ячеек.

Ранее стало известно, что Навальный лишился спонсорских денег бежавшего в Британию Евгения Чичваркина, поскольку его лондонский «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» ликвидируется спустя три месяца. Известно, что оппозиционный активист открыл фонд в ноябре 2019 года для удобства финансирования ФБК, а также российских либертарианцев из-за рубежа.