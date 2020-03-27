Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000 человек



Москва, 27 марта. Еще 196 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за последние сутки. Таким образом, общее число зараженных составляет 1036 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по отслеживанию коронавирусной инфекции.

Уточняется, что 157 новых случаев заражения выявлено в Москве, 12 — в Крыму, 8 — в Подмосковье, 3 — в Волгоградской области, 2 — в Чечне, 2 — в Мордовии, 2 — в Удмуртии, 2 — в Самарской области, и по одному случаю в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, Дагестане и Татарстане.

Все заразившиеся госпитализированы и находятся в изолированных боксах. Им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, зафиксирован еще один случай смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов составляет три. 45 пациентов выздоровели.

В России в качестве меры по борьбе с распространением инфекции введен ряд ограничительных мер - введены временные ограничения на полеты и железнодорожное сообщение с иностранными государствами. Все россияне, оказавшиеся на отдыхе за границей, будут эвакуированы на родину, а после прибытия помещены на карантин.

С 30 марта по 5 апреля в РФ объявлена нерабочая неделя с сохранением заработной платы. Такое решение президент РФ Владимир Путин принял для того, чтобы граждане максимально соблюдали самоизоляцию, что крайне важно для профилактики заболевания COVID-19.