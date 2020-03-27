СК РФ продолжает проверку в отношении Короткова о возможной связи с террористами ИГ

Москва, 27 марта. Следственный комитет Российской Федерации продолжает проверку в отношении журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, который предположительно сотрудничал с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Накануне «Новая» сообщила, что Следственный комитет якобы отказался возбуждать уголовное дело против Короткова из-за отсутствия состава преступления. По данным информированных источников ФАН, эта информация не соответствует действительности, проверка в отношении Короткова продолжается.

Ранее ФАН опубликовал расследование «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»1. По результатам этого расследования СК начал собственную проверку. «Новая» в своей вчерашней публикации заявила о прекращении проверки. На самом деле отказ был вынесен «по срокам», но прокуратура это решение отменила, и расследование продолжается.

Очередной фейк «Новой» указывает на то, что главный редактор издания Дмитрий Муратов, судя по всему, крайне обеспокоен ситуацией с Коротковым. На это есть очевидная причина — уголовное дело может лишить Муратова денег западных спонсоров. Ранее публицист Армен Гаспарян заявил, что главред «Новой» использует теневые схемы обогащения. А политолог Иван Аркатов уверен, что Муратов смог позволить себе приобретение элитной недвижимости благодаря публикации заказных статей.

1 Организация запрещена на территории РФ.