Рогозин из-за Лещенко сдал тест на коронавирус

Москва, 27 марта. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после подтверждения данных о том, что певец Лев Лещенко заражен коронавирусом, сдал тест на COVID-19. Результат был отрицательным. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Дело в том, что глава корпорации и артист общались во время праздновании 60-летия отряда космонавтов и Центра подготовки космонавтов. Оно проходило 13 марта в Театре российской армии. При этом 12 марта Лещенко вернулся с гастролей из США и Канады. 23 марта он вместе с женой Ириной обратился в инфекционную больницу в Коммунарке. У него диагностировали пневмонию, анализы подтвердили, что артист заразился коронавирусом.

После этого Рогозин принял решение провериться на коронавирус. Результат был отрицательным. В Роскосмосе подчеркнули, что глава госкорпорации прекрасно себя чувствует. Что касается Лещенко, то его состояние медики оценивают как стабильное. Сегодня главный врач ГКБ в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что артиста собираются переводить из реанимации в госпитальное отделение.

По последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 196 новых фактов заболевания, 157 из них — в Москве.