Шерин рассказал, как Шойгу собирается защитить россиян от коронавируса

Минобороны во главе с Сергеем Шойгу проводит учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в числе которых коронавирус. Депутат Госдумы Александр Шерин рассказал о возможностях российской армии противостоять распространению коронавирусной эпидемии COVID-19.

Телеканал «Звезда» показал видеоролик, на котором российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проводят учения на семи полигонах Минобороны России. В них также задействованы подразделения воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения.

«Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении телеканала.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высоко оценил проводимые военным ведомством учения. По его словам, во все времена самой подготовленной, организованной и боеготовой структурой нашей страны будут являться вооруженные силы.

«Это выучка, дисциплина, преданность долгу и девиз «Ни шагу назад». Наша армия — это тот гражданский институт, у которого отсутствуют запасные варианты покидания страны. Задача нашей армии – делать условия для жизни на территории России безопасными и стабильными. Если обстановка требует усиления, то все прорабатывается на учениях. Во время учений проводятся мероприятия по сглаживанию работы личного состава и готовности военной техники», — объяснил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий подчеркивает, что при помощи учений можно будет рассчитывать на определенные действия вооруженных сил РФ в условиях распространения инфекции коронавируса.

«А самое главное — мы сможем прогнозировать, какими силами и средствами возможно локализовать очаги инфекции. Это касается определения того, сколько нужно военной техники и личного состава, а также как ведет себя система безопасности в различных условиях», — выразил мнение депутат.

При этом Шерин рассказал о возможностях войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты противостоять COVID-19.

«Эти войска могут провести дезинфекцию источников водоснабжения, крупных зданий, животноводческих хозяйств. Они имеют право перекрыть территорию, чтобы обеспечить карантинный режим. У них имеются средства дезинфекции и дегазации, которые используются после нанесения ядерного удара. Войска готовы обеззаразить территорию, если она подверглась заражению инфекционными бактериями», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что ведомство до 15 мая построит 16 модульных инфекционных центров по всей стране. По его словам, первые восемь появятся в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. Оставшиеся 8 центров будут возведены до 15 мая.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.