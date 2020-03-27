Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Шерин рассказал, как Шойгу собирается защитить россиян от коронавируса

59
0 Оставить комментарий

Шерин рассказал, как Шойгу собирается защитить население России от коронавируса

Минобороны во главе с Сергеем Шойгу проводит учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в числе которых коронавирус. Депутат Госдумы Александр Шерин рассказал о возможностях российской армии противостоять распространению коронавирусной эпидемии COVID-19.

Телеканал «Звезда» показал видеоролик, на котором российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проводят учения на семи полигонах Минобороны России. В них также задействованы подразделения воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения.

«Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении телеканала.

Шерин рассказал, как Шойгу собирается защитить население России от коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высоко оценил проводимые военным ведомством учения. По его словам, во все времена самой подготовленной, организованной и боеготовой структурой нашей страны будут являться вооруженные силы.

«Это выучка, дисциплина, преданность долгу и девиз «Ни шагу назад». Наша армия — это тот гражданский институт, у которого отсутствуют запасные варианты покидания страны. Задача нашей армии – делать условия для жизни на территории России безопасными и стабильными. Если обстановка требует усиления, то все прорабатывается на учениях. Во время учений проводятся мероприятия по сглаживанию работы личного состава и готовности военной техники», — объяснил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Шерин рассказал, как Шойгу собирается защитить население России от коронавируса

Парламентарий подчеркивает, что при помощи учений можно будет рассчитывать на определенные действия вооруженных сил РФ в условиях распространения инфекции коронавируса.

«А самое главное — мы сможем прогнозировать, какими силами и средствами возможно локализовать очаги инфекции. Это касается определения того, сколько нужно военной техники и личного состава, а также как ведет себя система безопасности в различных условиях», — выразил мнение депутат.

При этом Шерин рассказал о возможностях войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты противостоять COVID-19.

«Эти войска могут провести дезинфекцию источников водоснабжения, крупных зданий, животноводческих хозяйств. Они имеют право перекрыть территорию, чтобы обеспечить карантинный режим. У них имеются средства дезинфекции и дегазации, которые используются после нанесения ядерного удара. Войска готовы обеззаразить территорию, если она подверглась заражению инфекционными бактериями», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что ведомство до 15 мая построит 16 модульных инфекционных центров по всей стране. По его словам, первые восемь появятся в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. Оставшиеся 8 центров будут возведены до 15 мая.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.

Шерин рассказал, как Шойгу собирается защитить население России от коронавируса

 

 

 

 

Новости партнеров

Новости партнеров