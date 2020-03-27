Рим, 27 марта. Посольство России в Италии обратилось к газете la Stampa с просьбой опубликовать его ответ на статью журналиста, написавшего о политизированности и бесполезности российской помощи в связи с пандемией коронавируса.

Ранее журналист издания Якопо Якобони, ссылаясь на анонимные высокопоставленные источники, рассказал, что 80% поставок, доставляющихся из РФ в Италию для борьбы с коронавирусом, якобы «совершенно бесполезны или малополезны».

Посольство в Риме пристыдило СМИ, написавшее о бесполезности помощи РФ Италии. В письме российского посла в Италии Сергея Разова к главному редактору la Stampa Маурицио Молинари говорится, что корреспондент ссылается на неизвестные источники.

«Мы, разумеется, не знаем, на какие источники ссылается автор, и ориентируемся, прежде всего, на известные опубликованные заявления официальных лиц Итальянской республики», — написал он.

Как пишет РИА Новости, дипломат напомнил, что итальянский премьер Джузеппе Конте поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в телефонном разговоре 21 марта. Кроме того, министр иностранных дел Италии Ди Майо лично приехал на авиабазу «Пратика ди Маре» для встречи самолетов из РФ, он выразил благодарность российской стороне.

«В любом случае корреспонденту не стоило бы дезориентировать уважаемых читателей относительно истинной реакции высокопоставленных итальянских официальных лиц на действия России», — уточнил посол.

Он добавил, что Якобони усматривает некий коварный замысел России в том, что она помогает Италии.