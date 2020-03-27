Порошенко заявил о неготовности Украины к распространению коронавируса

Киев, 27 марта. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна не подготовилась к борьбе с распространением коронавируса, хотя имела в запасе два месяца. Об этом он рассказал на своей станице в Facebook.

«Украине де-факто повезло: у нас было два месяца, чтобы, наблюдая за развитием событий не только в Китае, но и в Испании, Италии, Франции, Германии, США, подготовиться к эпидемии коронавируса», — подчеркнул Порошенко.

Также экс-президент заявил, что на Украине сложилась чрезвычайная ситуация, поэтому требуются решительные меры.

По данным на утро 27 марта, на Украине зарегистрировано 196 заразившихся коронавирусом, пять человек скончались от заболевания. 40 случаев заражения подтвердили за последние сутки.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, передает «Царьград». Во всем мире зарегистрировано уже более 538 тысяч заразившихся, свыше 24 тысяч погибли.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, ссылаясь на публикации в научном журнале, заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. При этом Соединенные Штаты уже вышли на первое место по числу заразившихся, обогнав Китай и Италию, пишет «Вечерняя Москва».