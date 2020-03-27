Онищенко призвал ограничить продажу алкоголя до полной победы над коронавирусом

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддерживает предложение ограничить продажу алкоголя на время карантина по коронавирусу, введенного в России с 30 марта по 5 апреля, а возможно, и дольше — до полной победы над пандемией COVID-19. В пятницу стало известно, что с таким предложением к правительству обратился член Общественной палаты Султан Хамзаев, который направил соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Хамзаев заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться от алкоголя на время пандемии COVID-19 и призвал правительство РФ ограничить продажу спиртного вплоть до полного запрета. Как неотложную меру он предлагает до 1 мая ввести особый режим продаж — не более литра крепкого алкоголя на человека, сообщает RT.

Предложение максимально ограничить продажи алкоголя на фоне пандемии, вызванной коронавирусом, поддерживает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Потребление алкоголя необходимо сокращать — и вообще, и особенно сейчас, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы должны в первую очередь заботиться о здоровье наших граждан. Сама логика вводимых ограничений, включая беспрецедентное решение о прекращении работы всех, кроме тех, кто занимается жизнеобеспечением, и госорганов, нацелено на профилактику распространения коронавируса. А потребление алкоголя, наоборот, ослабляет защитные силы организма — это научно доказанный факт. Даже находясь в режиме изоляции, человек, потребляющий алкоголь, стимулирует коронавирус, который, возможно, даже не мечтал внедриться в его организм».

Так что ограничения на продажу алкоголя тут не только уместны, но даже необходимы, поскольку это поможет справиться с эпидемией, считает парламентарий.

«Ограничения, которые у нас уже есть, должны быть усилены. Нужно донести до наших граждан, что употребление алкоголя — это тоже нарушение режима карантина. Что касается опыта нашей страны, то у нас есть субъекты, где продажа алкоголя полностью запрещена. Кроме того, мы знаем положительный опыт Москвы и других городов, когда во время больших праздников резко ограничивают или даже временно запрещают реализацию алкоголя через торговые сети. Так что, если Москва, Петербург и другие мегаполисы в условиях массовой мобилизации на борьбу с коронавирусом ограничат продажу алкоголя, думаю, это будет с благодарностью воспринято ответственными гражданами», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Отметим, известный врач и телеведущий Александр Мясников придерживается другой точки зрения, он считает, что ограничения продажи алкоголя могут возыметь не тот эффект, на который рассчитывают власти.

По официальным данным в России 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, двое заболевших скончались. Среди тех, у кого диагноз подтвердился, известный певец Лев Лещенко.