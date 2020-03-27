Мисмари возложил на ПНС полную ответственность за последствия нарушения перемирия

Триполи, 27 марта. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмад Мисмари подтвердил, что военным удалось освободить окрестности аль-Ассы, аль-Джамиль, Рикдалина и Злитена от боевиков Правительства национального согласия (ПНС), а также сирийских наемников.

Напомним, накануне вооруженные силы ПНС под руководством Усамы Джувейли в рамках широкомасштабной операции «Шторм мира» атаковали авиабазу Укба бин Нафи в районе аль-Ватыя. Силам ЛНА удалось заблокировать наступление и освободить регион от террористов.

«Теперь эти районы свободны и безопасны. Подобное продвижение ЛНА стало возможным после неудачной атаки сил ПНС на авиабазу Укба бин Нафи в районе аль-Ватыя», — объяснил генерал.

Победу ЛНА над террористами в этих районах Мисмари считает общей, поэтому благодарит местных жителей за поддержку и веру в свободное будущее. Однако боевики ПНС продолжают игнорировать все призывы к прекращению боевых действий. Генерал считает, что подобные инциденты прямое тому доказательство. Военачальник призвал международное сообщество обратить внимание не только на террористический режим ПНС, но и на отказ так называемого правительства от условий перемирия:

«Они не уважают ни режим прекращения огня, ни берлинские соглашения, ни наши призывы сосредоточить совместные усилия на борьбе с эпидемией в Ливии. Это происходит по инициативе протурецкого штаба совместных операций в Триполи».

Также Мисмари выступил с официальным предупреждением к ПНС. Он заявил, что ЛНА будет вынуждена принять ответные действия, если ПНС и его террористические группировки будут и дальше нарушать гуманитарное перемирие, к которому призывает ООН в рамках быстро распространяющегося коронавируса. Генерал напомнил, что главным приоритетом сейчас является противостояние эпидемии.

«ЛНА будет вынуждена противостоять террористическим группировкам, сирийским наемникам, поддерживаемым Турцией, принимая все необходимые меры для защиты ливийского народа. Мы предупреждаем силы ПНС, что дальнейшее нарушение режима прекращения огня с их стороны приведет к нашему ответу на всех направлениях», — сказал представитель сил фельдмаршала Халифы Хафтара.

В заключение генерал добавил, что ЛНА возлагает на ПНС полную ответственность за последствия, которые могут возникнуть в результате неспособности боевиков принять очередное предупреждение о необходимости соблюдать перемирие.