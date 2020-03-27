Застрявшие на Гоа россияне рассказали о трудностях пребывания в закрытой стране

Панаджи, 27 марта. Индийцам внушают, что коронавирус завезли европейцы, поэтому во многих местах в Индии иностранцев забрасывают камнями и выгоняют из отелей. Об этом рассказала одна из российских туристок, застрявшая на Гоа в связи с закрытием границ в стране из-за пандемии коронавируса.

Во вторник, 24 марта, индийский премьер Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели, напоминает «Газета.ru». Он заявил, что «чтобы спасти Индию, каждому гражданину будет запрещено выходить из дома».

В стране прекратило работу большинство магазинов, остановил курсирование общественный транспорт. Наряду с местными жителями в трудной ситуации оказались отдыхающие россияне. Как передает Kp.ru, на Гоа застряли свыше двух тысяч граждан РФ, вывоз туристов осуществляется только из столицы, Дели, поскольку из удаленных от нее штатов авиарейсов нет.

Россияне Наиля Гусакова и Владимир Самылов рассказали, что купили путевку в середине прошлого года и 20 февраля прилетели на Гоа. Обратный рейс планировался на 29 марта, но 13-го числа туроператор сообщил, что из-за карантина все перелеты отменены.

«Берем другие билеты — на авиалинии Казахстана с пересадкой. Их тоже отменяют. Была последняя надежда — рейс «Аэрофлота» из Дели 30 марта. Из других городов вылеты давно отменили — осталась только столица. Но туда еще надо попасть. А как, ведь общественный транспорт не ходит, а на такси 1500 км до Дели не доедешь», — объяснили они.

По словам Наили ситуация осложняется тем, что против отдыхающих настроено местное население. Россиянка рассказала, что простым индийцам внушают, будто коронавирус завезли европейцы, и те нередко реагируют на иностранцев агрессивно — забрасывают камнями, выставляют из отелей.

Женщина добавила, что последней надеждой на возвращение застрявшие в Индии россияне видят онлайн-петицию с просьбой забрать их. За несколько часов обращение собрало три тысячи подписей.

Российские дипломаты готовы помочь гражданам в возвращении, но могут организовать эвакуационные рейсы только из Дели, поэтому ситуация с отдыхающими в Индии россиянами продолжает оставаться сложной.