Укупник и Хазанов рассказали о своем здоровье после встречи с заразившимся Лещенко

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил диагноз коронавирусной инфекции у певца Льва Лещенко. Музыкант Аркадий Укупник и юморист Геннадий Хазанов, побывавшие вместе с Лещенко на съемках передачи «Привет, Андрей!», рассказали Федеральному агентству новостей о состоянии своего здоровья.

Как написал Денис Проценко в Facebook, взяв официальное разрешение у певца, тест Льва Лещенко на коронавирус оказался положительным.

«После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации», — рассказал врач на своей странице в соцсети.

При этом он отметил, что в настоящее время состояние Лещенко стабильно, он не нуждается в дополнительном кислороде.

До этого певец снимался в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!», где мог заразить коронавирусом всю студию. Участие в съемках он принял после возвращения из США. Среди гостей в студии были Аркадий Укупник и Геннадий Хазанов. В интервью Федеральному агентству новостей Укупник поделился информацией о своем здоровье.

«Я себя чувствую хорошо. Сижу на карантине согласно указу [Сергея] Собянина. Как пенсионер получаю материальную помощь в размере двух тысяч. Уже одну [материальную помощь] получил, и жду еще две тысячи. Тест на коронавирус не сдавал», — заявил композитор.

В свою очередь, руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов признался, что с его здоровьем «все нормально». Он не имеет претензий к Лещенко из-за сложившейся ситуации.

«Нет, не злюсь», — пояснил актер.

По словам Хазанова, сейчас он находится на карантине. Корреспондент ФАН спросил у актера, проверялся ли тот на коронавирус с помощью теста.

«Нет, не проходил», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Лев Лещенко был госпитализирован вместе с супругой Ириной в столичную больницу №40 в Коммунарке. Сначала у них диагностировали пневмонию. К медикам Лещенко обратился сам уже под конец карантина, который соблюдал после возвращения из-за границы (артист посещал США и Канаду с вынужденной пересадкой в Марселе).

Позже концертный директор певца также подтвердил, что Лещенко в реанимации. Он подчеркнул, что у артиста были тяжелейшие гастроли, перелеты по два раза в день, и вот теперь его «подпитывают кислородом».

При этом друг певца, народный артист РСФСР Владимир Винокур назвал лживыми сообщения о коронавирусе у Лещенко. Отметим, что певец был замечен на дне рожденья сестры Игоря Крутого, где побывал весь московский бомонд, а затем стал гостем передачи Андрея Малахова.