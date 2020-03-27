Турецкий националист из «Серых волков» и шесть сирийских туркоманов уничтожены в Ливии

Анкара, 27 марта. Гражданин Турции Мурат Полат, член ультраправой националистической организации «Серые волки», отправившийся воевать в Ливии на стороне режима Файеза Сарраджа, был уничтожен Ливийской национальной армией (ЛНА). Как отмечают пользователи Twitter, среди ликвидированных также числятся шесть сирийских туркоманов.

По полученным данным, националист был смертельно ранен утром четверга, 26 марта, в ходе ракетного удара ЛНА, последовавшего в ответ на вооруженную провокацию боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Известно, что Мурат Полат ранее воевал в Сирии в районе горного хребта Туркмен и Байырбуджак, после чего прибыл в Ливию для участия в боях на стороне ПНС.

Турецкая ультраправая националистическая организация «Серые волки» (Бозкурт) придерживается идеологии неофашизма и пантюркизма, ее члены обвиняются во множестве терактов как в самой Турции, так и в целом ряде других государств. Член этой организации Альпарслан Челик взял на себя ответственность за убийство пилота российского Су-24, который был сбит турецкими ВВС 24 ноября 2015 года.