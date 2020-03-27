Москва, 27 марта. Ведущий программы «О самом главном» доктор Александр Мясников рассказал, почему новой коронавирусной инфекцией чаще всего болеют пожилые люди. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Специалист уточнил, что постулат «Новая коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых людей» правильный, но не совсем верный. По мнению эксперта, для пожилых людей опасна любая инфекция. Доктор Мясников рассказал, почему от коронавируса чаще умирают пожилые люди.

«Пожилой человек умирает не от коронавируса, коронавирус (и давно известные его разновидности и COVID-19) в 90% случаев вызывают лишь банальное ОРЗ. Человек может умереть от пневмонии, вызванной коронавирусом», — объяснил Мясников.

Он напомнил, что для человека в возрасте опасна любая пневмония, чем бы она ни была вызвана.

«То есть смертность от COVID-19 — это смертность от пневмонии. Давайте сравним количество смертей от коронавирусной пневмонии с общей смертностью от пневмонии в целом», — написал он.

Мясников привел статистические данные: по его словам, в год от пневмонии умирает приблизительно от 1,5–2 миллиона человек. За три месяца (особенно в зимних) цифра составляет около 500 тысяч.

«За сходный период в три месяца 2020 года от коронавирусной пневмонии умерло 20 тысяч человек. То есть 4% от общего количества больных, что погибают от различных пневмоний за сходный период времени», — указал специалист.

Кроме того, Мясников уточнил, что в 2018 году по официальным данным в России от пневмонии умерло 25 тысяч человек.