Женева, 27 марта. Супружеская пара из России, живущая в Женеве, рассказала, как им удалось спастись от коронавируса, когда не было возможности даже сделать тест.

Коронавирусная инфекция быстро распространилась по Европе, страны вынуждены были ввести карантин и закрыть границы. В Швейцарии, согласно последним данным, заразились более 11 тысяч человек, скончались от осложнений 192 пациента.

Как рассказала собеседница KP.Ru, симптомы у нее и супруга проявились в начале марта, на третий день после встречи с друзьями из Лондона. По ее словам, сначала их стал мучить сильный кашель. Ребята решили обратиться на горячую линию, но она была перегружена. Врачи не успевают помочь всем заболевшим, поэтому ответивший на звонок оператор посоветовал лишь при появлении сильной температуры звонить в клинику своему доктору.

«В эту ночь все симптомы появились: поднялась температура, была невыносимая боль в мышцах — даже перевернуться в кровати не могли. Всю ночь мы не спали. Пот, кашель. Типичные симптомы гриппа», — вспомнила девушка.

Оказалось, что анализы на коронавирус они сдать не могут, поскольку на весь кантон Женевы выделили лишь 20 тестов. И то для тех, у кого развилась пневмония. Врач посоветовал паре пить парацетамол и больше воды.

Однако вылечиться им удалось вовсе не благодаря этой рекомендации. Девушка связалась со знакомым медиком из Москвы, который прислал ей перечень лекарств и витаминов, таких как: C, цинк, B и экстракт грейпфрута.

«Никаких препаратов противовирусных и жаропонижающих (кроме парацетамола) он нам не рекомендовал принимать», — заключила она.

Согласно последним данным, коронавирусная инфекция унесла жизни уже более 24 тысяч человек, заразились около 538 тысяч. Как пишет НСН, в РФ зафиксировано 840 случав заболевания. Вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, а затем инфекция быстро распространилась по миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию.

Некоторые специалисты, например директор Института политических исследований Сергей Марков, придерживаются версии о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

Симптомы COVID-19 схожи с признаками пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома: это и сухой кашель, и головная боль, и общее недомогание, и повышение температуры. Врачи советуют почаще мыть руки, не касаться слизистых и соблюдать условия карантина, чтобы не дать вирусу распространяться дальше.