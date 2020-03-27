Китайские экспресс-тесты на коронавирус, закупленные Испанией, оказались бракованными

Мадрид, 27 марта. Чувствительность тестов на коронавирус, приобретенных испанским правительством в Китае, составляет 30%, а должна превышать 80%. Об этом говорится в статье испанской общественно-политической газеты El Pais. Авторы материала ссылаются на источники в местных лабораториях.

«Экспресс-тесты на коронавирусы, закупленные с целью определить реальные масштабы заражения в Испании, не работают. Это подтверждено несколькими микробиологическими лабораториями крупных больниц в анализах, сделанных из наборов, недавно прибывших из Китая. Результаты обескураживают. Они просто не выявляют положительные случаи», — отметил источник, который участвовал в тестах и просит анонимности.

В свою очередь Министерство здравоохранения Испании подтвердило плохие результаты анализа чувствительности и специфичности. Согласно их первоначальным планам, более полумиллиона закупленных тестов должны были обеспечить массовую проверку работников здравоохранения, а также пожилых людей.

По словам источника, работа экспресс-тестов аналогична работе тестов на беременность: образец, взятый из носоглотки пациента, разводят и помещают в картридж с тест-полоской, отмеченной линиями. В случае, если тесты обнаруживают присутствие антигена, результат получается через 10 или 15 минут.

«Из-за низкой чувствительности материала правительству не имеет никакого смысла проводить массовый скриннинг. Будет просто невозможно определить, является ли тест истинным отрицательным или ложным отрицательным. То есть пациент на самом деле может быть инфицирован, а тест покажет, что нет», — подытожил ученый.

На данный момент в мире выявлено более полумиллиона случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 24 215 летальных исходов. Роспотребнадзор сообщил, что в России под медицинским наблюдением остаются 145 134 человека. Инфицировано 845 человек.