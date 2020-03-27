Певица Мaruv не может попасть на Украину после российских гастролей

Москва, 27 марта. Популярная украинская певица Maruv (Анна Корсун) не может попасть на родину после концерта в России из-за пандемии коронавируса и отсутствия помощи со стороны киевских дипломатов. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Исполнительница записала видеообращение в социальной сети, в котором обвинила украинское консульство в предвзятом отношении к ней. По словам девушки, сначала в ведомстве не смогли предоставить ей необходимую актуальную информацию о процедуре возвращения в родную страну, а затем начали игнорировать.

«Я сейчас просто в шоке, в огромнейшем! Потому что я дозванивалась в украинское консульство, чтобы мне объяснили, как добраться домой, какие варианты есть. Это просто самое конченное, самое невежественное консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто сбрасывает трубку или не берет ее», — пожаловалась поклонникам разозленная певица.

Maruv объяснила, что пыталась узнать порядок процедуры возвращения, но в предоставлении информации ей отказали. Кроме того, в ведомстве указали, что «все, кто хотел уехать, уже уехали».

После такого общения девушка решила, к ней относятся предвзято, и напомнила, что имеет такой же паспорт, и те жа права, что и сотрудники консульства.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса власти Украины с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами. По информации МИД, после этого 38 тысяч находившихся за рубежом украинцев обратились в дипломатические представительства по вопросу возвращения домой.

Граждане Украины и ранее жаловались на то, что Киев отказывается возращать их на родину, напоминает «Царьград». В феврале застрявшие в Китае украинцы говорили, что власти каждый день придумывают новые отговорки от эвакуации, несмотря на то, что все необходимые проверки пройдены и документы подписаны.

Согласно данным на 25 марта, в стране было выявлено 136 зараженных. Накануне в государственном министерстве цифровой трансформации заявили о запуске мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции.