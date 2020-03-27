Политолог объяснил, почему ЕС не отменит санкции против РФ даже в условиях коронавируса

Москва, 27 марта. Европейские власти едва ли пойдут на отмену экономических санкций против России, хотя на фоне пандемии коронавируса это было бы логичным шагом, считает политолог Михаил Смолин.

Он подчеркнул, что ограничительные меры могут быть связаны и с медицинскими поставками (как в случае с Ираном), а это тем более недопустимо в сложившейся ситуации.

«С точки зрения солидарности между людьми, когда такие эпидемии касаются всех, логично было бы прекратить все политические дрязги, снять барьеры, ограничения», — отметил эксперт в комментарии радио Sputnik.

Ранее с таким призывом выступил немецкий политик из партии «Левые» Александр Ной. По его словам, Германия и ЕС должны немедленно прекратить конфронтацию с Москвой и снять санкции на фоне распространения коронавируса в мире. Кроме того, Ной указал на то, что ни одна страна-участница ЕС или НАТО, ни США не оказали содержательную помощь Италии, которая стала центром пандемии COVID-19 в Европе. И пока из Берлина звучали только поучительные инструкции, Москва предоставляла итальянцам обширную помощь. Друзья познаются в беде, подчеркнул политик.

Смолин согласился с Ноем, отметив, что с Германией у России вообще никаких проблем нет, а введение санкций было прогибом со стороны ЕС в отношении США. Но сейчас продолжать это давление нелогично. Тем не менее, по мнению Смолина, отмены ограничительных мер не произойдет.

«Политические дрязги, которые Европейский союз начал совместно с США, будут дальше продолжаться, потому что осознание единства и солидарности не распространяется на Россию», — объяснил он.

Все дело в том, что западные страны продолжают воспринимать РФ как врага — это их ментальный уровень, и они не могут от него отказаться.

«Раз уж они встали в конфронтацию с Россией, они будут и при смерти продолжать пролонгировать свои претензии», — убежден он.

Напомним, 21 марта министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19. 26 марта, как уточняет телеканал RT, колонна спецтехники с военными специалистами Минобороны РФ прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо, где будет дислоцироваться совместный итало-российский штаб по борьбе с коронавирусом.