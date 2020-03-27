Собчак рассказала, где Лещенко мог перезаражать российских звезд коронавирусом

Москва, 27 марта. Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала, где советский и российский эстрадный исполнитель Лев Лещенко мог перезаражать звезд отечественного шоу-бизнеса коронавирусом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как оказалось, в середине марта Лещенко присутствовал на вечеринке в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы.

«В тусовке шоубиза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», — написала Собчак.

Оказывается, Лещенко пришел поздравить Аллу Крутую 13 марта после возвращения с американских гастролей. На вечеринке присутствовали Николай Басков, Олег Газманов с супругой, Александр Серов, Александр Буйнов, Николай Цискаридзе и Валерий Леонтьев. Также мероприятие посетили Алсу, Лера Кудрявцева, Ирина Аллегрова, Александр Ревва и друг Лещенко Владимир Винокур с женой.

Как пишет Kp.ru, пересекался Лещенко и с певцом и композитором Игорем Николаевым, которого, по данным СМИ, госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Бывшая жена Николаева певица Наташа Королева не подтвердила эту информацию. Она рассказала телеканалу «360», что в последние дни не общалась с экс-супругом.

Ранее главврач инфекционной больницы в Коммунаре Денис Проценко сообщил, что коронавирус у Лещенко подтвердился. Как пишет «Газета.ру», сейчас залуженный артист находится в стабильном состоянии.