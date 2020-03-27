Бузова призналась, что хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым

Москва, 27 марта. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова намеревалась сделать операцию по увеличению груди после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Об этом она рассказала в эфире шоу на YouTube.

34-летняя Бузова уточнила, что бывший муж постоянно обращал внимание на небольшой размер ее груди и настаивал на пластике. Бузова объяснила, что после расставания с Тарасовым у нее осталось много комплексов. Она уточнила, что изменилась как внутренне, так и внешне.

Бузова вспомнила, что в состоянии стресса подстриглась, перекрасила волосы и собиралась лететь в Петербург на операцию.

«Была записана на 2 января 2017 года в Питер на увеличение груди, уже сдала все анализы. И я не поехала. Поняла, что этим ничего не вернешь. Это была агония», — сказала она.

Как пишет KP.Ru, Бузова добавила, что смогла справиться с кризисом без помощи специалистов.

Ранее Дмитрий Тарасов объяснил, почему когда-то бросил Бузову ради ростовской модели Анастасии Костенко. В своем Instagram-аккаунте Тарасов опубликовал фото с новой избранницей. Рядом с фотографией футболист написал о том, что никогда не предаст возлюбленную, но решил сделать это в несколько завуалированной форме.

Он также отметил, что «иногда стоит пройти определенный и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу». Вероятно, Тарасов подразумевал свои предыдущие отношения с Ольгой Бузовой и хотел сказать, что Ольга лишь просто была на его пути, который на самом деле вел к Костенко.

Снимок собрал почти 1,5 тысячи комментариев, где, по большей части, развернулись бурные обсуждения высказывания спортсмена, которое многие сочли глупым.