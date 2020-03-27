Кудрявцева назвала «сволочами» сидящих на карантине россиян

Москва, 27 марта. Известная телеведущая Лера Кудрявцева неприятно удивила поклонников, сидящих на карантине из-за коронавируса, грубо назвав их «сволочами».

Звезда опубликовала в Instagram Stories видео, в котором показала коллег и себя в отражении в зеркале. Она позавидовала россиянам, для которых следующая неделя будет нерабочей и в режиме изоляции.

«Ну, что, сволочи, дома сидите все? А мы на работе», — заявила Кудрявцева.

Примечательно, что коллеги телеведущей, попавшие в кадр, были в медицинских масках, а сама она средством защиты не воспользовалась.

«Очень странное зрелище, конечно…» — задумчиво заключила ведущая.

Возмущенные фанаты распространили видео по Сети. У многих возник вопрос не только насчет грубых слов ведущей, но и насчет несоблюдения ею карантина. Кудрявцева недавно вернулась из Дубая, но уже преступила к работе, хотя ей положена двухнедельная изоляция, чтобы не допустить распространения вируса.

Ранее стало известно, что у знаменитого эстрадного исполнителя Льва Лещенко взяли анализ на коронавирус, который дал положительный результат. Как сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, именно инфекция стала причиной пневмонии 78-летнего музыканта.

Кроме того, помощница певца и композитора Игоря Николаева рассказала, что он сдал анализ на коронавирус, но результаты еще не готовы. СМИ выяснили, что артист обращался за помощью в медицинский центр в Коммунарке.