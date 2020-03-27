Королева отреагировала на сообщения о госпитализации Николаева

Москва, 27 марта. Певица Наташа Королева отреагировала на сообщения о том, что Игорь Николаев, ее коллега по сцене и бывший супруг, якобы обратился в больницу в Коммунарке.

Исполнительница рассказала телеканалу «360», что в последние дни с композитором не общалась.

«Честно говоря, я не в курсе такой информации. Я с ним не связывалась, поэтому не знаю. Вы знаете, сейчас очень много ложной информации. Сначала вы перепроверяйте информацию, а не то, что ходят слухи…» — призвала она.

О том, что Николаев мог заразиться коронавирусом, СМИ впервые сообщили в четверг, 26 марта. Портал «Утро.ру» писал, что композитор с подозрением на вирус был госпитализирован в главную инфекционную больницу страны в Коммунарке.

Певец и композитор Юрий Антонов рассказал, что в последний раз общался с коллегой больше недели назад, во время записи программы «Сегодня вечером» на Первом канале. По словам музыканта, Николаев «был в здравии, все было нормально».

На съемках также находились Николай Расторгуев, Аркадий Укупник, Андреем Державиным и другие звезды.

Факт госпитализации в Коммунарку Игоря Николаева остается неподтвержденным, но известно, что в больнице находится другой известный российский артист Лев Лещенко. Портал «Дни.ру» сообщает, что главврач медцентра Денис Проценко объяснил, что исполнитель поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии, а после дообследования у него была подтверждена короновирусная этиология пневмонии.

По словам Проценко, в первые сутки после госпитализации состояние пациента ухудшилось, и лечение продолжается в отделении реанимации.