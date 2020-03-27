Гузеева покинула студию «Давай поженимся!» из-за проклятий невесты

Москва, 27 марта. Телеведущая Лариса Гузеева покинула студию во время записи программы «Давай поженимся!» из-за оскорблений и проклятий, которыми ее, а также ее коллег — сваху Розу Сябитову и астролога Василису Володину — осыпала пришедшая на шоу невеста. Ролик с передачей появился на YouTube-канале шоу.

В начале передачи невеста, которая представила себя как духовный учитель, рассказала, что подготовила подарок. Она попросила помощников вынести в студию четыре пластиковых стакана и две бутылки воды.

Как уточнила гостья, в воде «на тонком плане» собраны результаты работы телеведущих за 12 лет. Девушка считает, что Гузеева, Сябитова и Володина регулярно оскорбляли участников шоу и причиняли им страдания.

Далее невеста пообещала ведущим, что они «будут заблокированы» и в отношении них «будут приняты меры». Кроме того, она «наколдовала», что до конца 2020 года передача будет закрыта. Невеста несколько раз оскорбила Гузееву и назвала ее некомпетентной.

«Вы одинокая, злая, никому не нужная баба в 32 года», — ответила ей Гузеева.

Ранее Гузеева обратилась к резиденту Comedy Club Гарику Харламову, который, по ее выражению, ее «просто задолбал».

Актриса и телеведущая посвятила ему историю о приступе метеоризма, рассказанную одной из участниц передачи. Героиней очередного выпуска передачи на Первом канале стала 33-летняя студентка медицинского колледжа Екатерина, которая пробует себя в блогерстве и косметологии. Она вспомнила историю о том, как неудачно смешала квас с пивом.

В итоге девушка провела ночь с мужчиной в попытках справиться с метеоризмом. Участница призналась, что всю ночь себя плохо чувствовала, и испытывала большой дискомфорт. С молодым человеком они расстались спустя некоторое время.