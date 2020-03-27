Фрегаты Черноморского флота отразили «ракетную атаку» на учениях в Средиземном море

Севастополь, 27 марта. Экипажи трех фрегатов Черноморского флота (ЧФ) уничтожили корабли условного противника на учениях в Средиземном море. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В учениях принимали участие экипажи фрегатов ЧФ из состава постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море. В эту группу вошли суда «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», экипажи которых выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

«По замыслу учения отряд кораблей условного противника произвел ракетную атаку отряда кораблей Черноморского флота», — сообщили в пресс-службе.

В рамках учений боевые расчеты ПВО черноморских фрегатов отразили «атаку», уничтожив крылатые ракеты «противника» с помощью электронных запусков снарядов из ЗРК «Штиль-1», передает «Взгляд». После этого корабли ЧФ вступили в морской бой, выстрелив по условному противнику из ракетных комплексов «Калибр-НК» и артиллерийских орудий.

Завершая учения, экипажи фрегатов отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе корабельной ударной группы. Кроме того, были организованы частные учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем. Учения проводились в рамках плана боевой подготовки сил ВМФ в Средиземном море.

Ранее оснащенный «Калибрами» фрегат «Адмирал Эссен» провел «бой» в Средиземном море. Корабль принял участие в учениях по противовоздушной обороне.