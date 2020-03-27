Онищенко рассказал, как коронавирус может повлиять на сексуальную жизнь россиян

Комментируя ситуацию вокруг карантина по коронавирусу, который привел к необходимости объявить нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко дал несколько советов. В том числе он ответил на вопрос, как гражданам «строить» в карантинный период свою сексуальную жизнь. По мнению Онищенко, никаких особых рекомендаций тут давать не стоит: граждане вполне способны отрегулировать это вопрос самостоятельно.

«Если вы предполагаете продолжать свою нормальную сексуальную жизнь в рамках семьи — никаких советов насчет ограничений никто не собирается давать. Если, конечно, это не тот редкий формат, когда кто-то в семье вернулся из-за рубежа и находится в режиме самоизоляции, тогда как его «половинка» честно сидела дома и добросовестно ждала весточки от путешествующего супруга или супруги. Тут да, возможны какие-то ограничения», — сказал Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

В то же время парламентарий, строго соблюдающий посты, напомнил, что время перед Пасхой накладывает на верующих ряд ограничений, касающихся в том числе физической близости.

«Сегодня у нас период самого строгого Великого поста, который продлится до 19 апреля (до наступления Пасхи). Сам пост, вне зависимости от наличия коронавируса и других «претендентов», покушающихся на человеческую популяцию, предполагает серьезные ограничения, в том числе в интимном общении. Это подкреплено и объективно. У тех, кто соблюдает пост, а это достаточно серьезное ограничение в пище, отмечается приглушение «деятельности» ряда гормонов, в том числе отвечающих за репродукцию и влечение. Поэтому все логично. Так что никаких дополнительных инструкций тут россиянам давать не надо», — с улыбкой отметил Геннадий Онищенко.

По состоянию на 26 марта в России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 182 случая заболевания. Выздоровело 38 человек, двое скончались. По информации главного врача инфекционной больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, среди тех, у кого подтверждено наличие коронавируса, — известный певец Лев Лещенко.