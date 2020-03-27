В бундестаге пожаловались на американскую «оккупацию» Германии

Берлин, 27 марта. США «оккупировали» Германию, поэтому их ядерное оружие по-прежнему находится на территории ФРГ. Об этом заявил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.

СМИ ранее сообщили о планах Вашингтона модернизировать находящееся в Германии оружие. США хранят его по всей Европе якобы для «сдерживания России». Бундестаг еще в 2010 году проголосовал за вывод американских бомб, но они все еще находятся на своих местах.

«Оружие не убрали, потому что Германия фактически до сих пор находится в состоянии оккупированной страны. Американцы используют свое положение так, как считают нужным», — объяснил Гердт в комментарии телеканалу «360».

Парламентарий напомнил, что Берлин уже пытался распрощаться с американцами, однако получил весьма краткий ответ: присутствие войск на территории Германии следует воспринимать как дружественный акт доверия и сотрудничества.

«Мир стоит на пороге передела сфер влияния. Добровольно отказаться от влияния на Германию нереально. Надо молиться, чтобы войска хотя бы оставались там, где есть, — на складах», — пожаловался он.

Гердт констатировал, что Европу «просто так никто отдавать не хочет», поэтому каждый пытается обезопасить свои политические интересы, даже в условиях пандемии коронавируса, пишет «Газета.ru».

Еще в прошлом году комитет по обороне Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл данные о месторасположении 150 единиц ядерного оружия США на европейской территории. Такая информация до этого ни разу официально не публиковалась. В докладе говорилось, например, о том, что бомбы находятся на базах Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Kleine Brogel в Бельгии, Buechel в ФРГ, Incirlik в Турции и Volkel в Нидерландах.

Как отмечало Федеральное агентство новостей, у США гарантированно есть все виды ядерных боеприпасов от межконтинентальных баллистических ракет до тактических боеприпасов к артиллерийским системам. Причем самая большая опасность для американцев, исходящая от ядерного оружия, находится на их собственной территории. По мнению американских военных и ученых, их собственный ядерный арсенал, который располагается на складах и стоит непосредственно на боевом дежурстве, обладает крайне низкой надежностью.