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Петиция за отставку генерального директора ВОЗ набрала более полумиллиона подписей

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Петиция за отставку генерального директора ВОЗ набрала более полумиллиона подписей

Москва, 27 марта. Более полумиллиона человек подали прошение за отставку генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса. Петиция опубликована на сайте Change.org, и на данный момент ее подписали 582 702 раз.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли. Она была основана в 1948 году со штаб-квартирой в Швейцарии, в Женеве.

«23 января 2020 года Тедрос Аданом Гебрисус отказался признать вспышку вируса в Китае глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Как мы знаем, коронавирус на данный момент не поддается лечению. Количество инфекций и смертей увеличилось более чем в 10 раз всего лишь в течение пяти дней. Отчасти в этом виновен Тедрос Аданом Гебрисус, недооценивший опасность коронавируса», — отмечают авторы петиции. 

Они требуют незамедлительной отставки генерального директора ВОЗ.

«Многие из нас очень огорчены. Мы считаем, что ВОЗ должна быть политически нейтральной организацией. Так без какого-либо расследования Тедрос Аданом Гебрисус почему-то абсолютно уверен, что числа зараженных и умерших, предоставляемые китайским правительством, безоговорочно верны», — говорится в тексте петиции.

По мнению авторов, Тайвань не должен быть исключен из ВОЗ из-за каких-либо политических соображений. Технологии, которыми обладает республика, более развиты, нежели у некоторых стран, входящих в ВОЗ.

На данный момент в мире выявлено более полумиллиона случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 24 215 летальных исходов. Роспотребнадзор сообщил, что в России под медицинским наблюдением остаются 145 134 человека. Инфицировано 845 человек.

Петиция за отставку генерального директора ВОЗ набрала более полумиллиона подписей

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Источник: Федеральное агентство новостей
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