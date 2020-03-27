Росконтроль рассказал, как обезопасить себя при посещении магазинов в период пандемии

Москва, 27 марта. Эксперт Росконтроля рассказал, как безопасно ходить в магазины в период пандемии коронавируса. Соответствующие рекомендации размещены на официальном портале организации.

Научный консультант экспертного центра и врач-гигиенист Андрей Мосов объяснил, что в сложившейся ситуации важно учитывать не только время похода за покупками и вооружаться средствами защиты, но и выбирать «правильную» одежду.

«Необходимо выбрать ту одежду, которая меньше удерживает пыль и адсорбирует аэрозоли. Желательно, чтобы она была устойчива к обработке, тогда по возвращению домой ее можно протереть влажной тканью. Не забудьте после этого тщательно вымыть руки. Волосы лучше закрыть, чтобы они меньше контактировали со средой», — сообщил специалист.

Мосов отметил, что выбираться за покупками лучше всего в такое время, когда можно встретить минимальное число посетителей, — ранним утром или поздним вечером. Находясь в общественном мести, смело рассчитывать на такое средство защиты, как медицинская маска, не стоит, уверен гигиенист.

«Эпидемиологи в один голос говорят о том, что маска малоэффективна (хотя и не будет лишней, но проблема в том, что их уже давно нет в продаже), а поможет социальная дистанция не менее двух метров», — уточнил он.

Врач призвал особо дистанцироваться от людей, которые выглядят нездоровыми, кашляют, чихают или проявляют иные признаки заболеваний.

По словам Мосова, на время закупки и перемещений по магазину безопаснее выбрать тележку, а не корзинку, поскольку тогда контакт с предметами, к которым прикасались другие люди, будет меньше.

«Расплачиваться наличными безопасно, но если вам дадут сдачу, новые для вас купюры могут быть источником вируса. Карты и мобильные системы оплаты не способствуют заражению», — добавил врач.

Когда продукты будут дома, важно протереть упаковки влажной тканью, чтобы убрать возможные бактерии, которые могли остаться от других людей. Покупки неупакованных продуктов лучше избегать, если они в дальнейшем не будут подвергаться термической обработке.

Ранее эксперты Росконтроля рассказали, сколько хранятся крупы, консервы, макароны, сахар и другие «долгоиграющие» продукты, а также объяснили, в каких условиях их следует держать, чтобы максимально увеличить срок годности.