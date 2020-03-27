В Днепре выселили отделение детской онкологии ради больных коронавирусом 

Киев, 27 марта. Отделение онкологии и онкогематологии детской областной больницы в Днепре переводят в другой корпус для того, чтобы на его нынешнем месте обустроить палаты для больных коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook рассказала местная актриса и волонтер Елена Володина.

По словам Володиной, детей вывезут «в абсолютно голые стены — в чистое поле».

«Отделение, которое мы с вами все вместе сообща за рекордно короткий срок обустроили и сделали все, для того чтобы детям было комфортно лечиться», — уточнила она.

По словам активистки, предпринимательское сообщество вложило в больницу более полумиллиона гривен. Актриса напомнила, что в отделении есть ребенок с глиобластомой, которому требуется три ампулы препарата «Авастин», стоимость которого 24 тысячи гривен за ампулу (более 66 тысяч рублей).

«Проблемы индейцев по-прежнему останутся проблемами индейцев», — возмутилась волонтер.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что меры, предпринимаемые украинским правительством в рамках борьбы с коронавирусом, будут иметь тяжелые последствия для государства.

Как отмечает бывший министр, бюджет Украины не выполняется по доходам на 35%. По его словам, ожидается и дальнейшее падение бюджета. Суслов не понимает, откуда власти возьмут деньги на дополнительные выплаты пенсионерам, льготы для бизнеса и карантинные мероприятия.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.