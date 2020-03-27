Ветеран войны из Башкирии исполнил мечту, сев за рычаги танка Т-72

Москва, 27 марта. Ветеран Великой Отечественной войны Габдрауф Гареев из Башкирии исполнил свою давнюю мечту и сел за рычаги современного танка Т-72 последней модификации Б3. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Отмечается, что 93-летний мужчина во время войны прошел весь боевой путь механиком-водителем легендарного танка Т-34. Командование 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа совместно с региональным правительством организовали поездку ветерана на Тоцкий полигон в Оренбургской области.

Как передает РЕН.ТВ, в 1945 году Гареев получил тяжелое ранение и контузию в боях за освобождение Варшавы.

Ранее журнал The National Interest раскрыл особенности российских танков Т-72, Т-80 и Т-90. Эксперт Чарли Гао высоко оценил качества этих машин, особенно выделив их «живучесть и смертоносность».

Материал специалиста посвящен малоизученным характеристикам российских танков Т-72, Т-80 и Т-90. В числе главных преимуществ танков — система дистанционного подрыва «Айнет», которая позволяет существенно повысить эффективность боеприпасов. Снаряд приводится в действие с использованием электронного взрывателя. Благодаря этому противнику наносится максимально возможный ущерб.

К достоинствам российских танков эксперт NI относит также многоканальный прицел наводчика (ПНМ) «Сосна-У», способный работать даже в самых сложных погодных условиях. Число ошибок сведено к минимуму благодаря автомату сопровождения цели и тепловизора ПНМ.