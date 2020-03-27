Режим ЧС объявлен в Южно-Сахалинске из-за прибывших из Таиланда туристов

Южно-Сахалинск, 27 марта. Власти Южно-Сахалинского городского округа в пятницу объявили на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибывших из Таиланда сахалинских туристов. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале Лимаренко Brief.

По его словам, проверка пассажиров двух рейсов чартерных Таиланд — Южно-Сахалинск показала «сомнительные», то есть неотрицательные результаты теста на вирус у 29 туристов.

«Вчера после прилета из Таиланда 241 человек был помещен в детский лагерь «Юбилейный». У 29 человек результаты неотрицательные, то есть сомнительные. Эти 29 пассажиров будут отправлены в специальные палаты медучреждения», — объяснил губернатор.

Лимаренко уточнил, что остальные пассажиры по требованию главного областного санитарного врача будут оставлены в лагере для сдачи повторных анализов, поскольку в самолете контактировали между собой.

В пятницу, 27 марта, из Таиланда прибывает еще один борт, все 250 человек с которого будут отправлены на карантин в санаторий «Синегорские минеральные воды».

По решению Лимаренко Южно-Сахалинска территория Березняков и поселка Синегорские минеральные воды с 27 марта объявлена зоной ЧС. В эти выходные местный Минздрав проведет ряд встреч с родственниками пассажиров и разъяснит все дальнейшие действия.

Отметим, что с этой пятницы Россия полностью закрывает как чартерное, так и регулярное международное авиасообщение. Авиаперевозчики смогут выполнять лишь вывозные рейсы для возвращения россиян в страну. Эта мера связана с распространением коронавирусной инфекции.

Что касается Таиланда, — с 26 марта государство полностью ограничило международное авиасообщение, запретив как въезд в страну, так и выезд за ее пределы. Кроме того, в связи со вспышкой эпидемии с 24 марта в стране введен режим ЧС.