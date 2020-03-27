Полиция задержала предполагаемого виновника взрыва в пятиэтажке Магнитогорска

Магнитогорск, 27 марта. Правоохранители задержали мужчину, который принес газовый баллон, взорвавшийся в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Баллон, [который взорвался], его привез родственник, занимающийся, по нашей информации, ремонтом, несколько дней назад он принес этот баллон», — сказал он.

По информации главы региона, в квартире весь вечер находилась бабушка с детьми. Взрыв произошел, когда она вышла проводить подругу. Текслер отметил, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Напомним, взрыв произошел в пятиэтажном доме в Магнитогорске 26 марта около 19.30 по местному времени. После взрыва начался пожар, при его тушении были обнаружены тела двух человек. Жильцы дома были в срочном порядке эвакуированы, передает «Царьград».