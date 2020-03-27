Рошаль назвал преимущество России перед другими странами в борьбе с коронавирусом

Москва, 27 марта. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что коронавирус застал врасплох весь мир.

Как отмечает медик, не стоит недооценивать вирус. Однако у России есть преимущество — территория. Он отмечает, что в России нет такого скопления народа как в Китае. Рошаль одобряет действия российского правительства в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы правильно сработали. Это демонстрируют и показатели заболеваемости. Даже если мы сделаем какой-то коэффициент на гиподиагностику и показатели смертности», — отмечает медик.

Рошаль поблагодарил всех врачей и медицинских сотрудников, которые борются с распространением заболевания. По его словам, коронавирус застал нас врасплох, как и весь остальной мир.

«Мы в какой-то степени связываем это с репетицией биологической войны. Это не сделанный вирус, а просто проверка: как мир и мы готовы к отражению такой ситуации», — говорит Рошаль.

Он отмечает, что каждый регион страны должен готовиться оперативно оказывать помощь и быть самодостаточным. По мнению специалиста, причиной трагических последствий пандемии в Италии стала неготовность медицинских служб экстренно оказывать помощь, а также неподготовленность медиков.

«Почти 30 % из них заразились. И это накладывает большой негатив», — подчеркивает специалист.

Ранее Леонид Рошаль призывал не нагнетать нервозную атмосферу вокруг коронавируса. Он утверждал, что бояться коронавируса не надо ― смертность от этого вируса меньше, чем от многих других инфекций.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.