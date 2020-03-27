Правительство РФ попросили ограничить продажу алкоголя из-за пандемии 

Москва, 27 марта. Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя из-за коронавируса. По его словам, нужно ввести особый режим продажи алкоголя, предполагающий продажу не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека при разовой покупке.

Он призвал правительство ввести эти ограничительные меры на срок до 1 мая. Как пишет RT, он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения призвала к воздержанию от употребления алкоголя на период борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Правительство РФ может вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя», — сказал Хамзаев.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность кафе и ресторанов.

Соответствующее постановление за подписью премьера опубликовано на официальном сайте правительства. Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.

Исключение будет сделано для размещения тех, кто находится в служебных поездках или командировках.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По данным университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более 529 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений умерли 23 956 пациентов, более 122 тысяч выздоровели.