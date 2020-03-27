ВС США собираются построить военные объекты на Украине

Киев, 27 марта. Американские Вооруженные силы собираются до конца года отыскать подрядчиков для строительства четырех военных объектов на Украине. Об этом свидетельствует заявка Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе.

Согласно первым двум проектам, в Киевской и Николаевской областях построят центры боевой подготовки, которые будут пригодны для размещения 200–300 человек.

Кроме того, в Николаевской области планируется строительство склада для плавсредств роты специальных операций корпуса морской пехоты США. А последний проект предполагает реновацию казарм Международного межведомственного многофункционального центра подготовки в Киевской области.

Как отмечает RT, американские военные далеко не впервые реализуют инженерные проекты на территории Украины. Как заметил военный эксперт Алексей Леонков, американцы долгое время не могли проявлять активность в этой стране, однако после государственного переворота 2014 года перестали скрывать свое участие в подготовке ВСУ.

По его словам, США не только поставляют Украине различные виды вооружений, но и финансируют строительство учебных центров, основная деятельность которых — подготовка диверсионно-разведывательных групп.

Политолог Александр Дудчак уверен, что Вашингтон преследует цель расширить присутствие США на Украине, а это, в свою очередь, способствует дестабилизации ситуации в регионе.

«Ситуация и так далека от идеальной, на территории Украины идут боевые действия, а присутствие иностранных войск вообще и Соединенных Штатов в частности никак не способствует наступлению мира в стране», — констатировал он.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв антиконституционного государственного переворота. За годы боевых действий на юго-востоке Украины погибли тысячи человек.

Оказывают поддержку Украине не только США, но и Канада. Недавно стало известно о планах Оттавы выделить более двух миллионов канадских долларов (около 1,5 миллиона долларов США) для помощи украинской полиции,

Ранее главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин заявил, что реформы, диктуемые Киеву Вашингтоном, превратили Украину в полигон для биологических испытаний. По его словам, в стране действуют пять биолабораторий американцев, а мощная вспышка кори, зафиксированная в 2018 и 2019 годах, была лишь «разминкой».