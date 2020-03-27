Украинские силовики обстреляли ЛНР из минометов

Луганск, 27 марта. Украинские силовики дважды за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 26 марта 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — говорится в сообщении.

По данным ЛНР, около 15.00 военнослужащие ВСУ запустили четыре мины из 82-миллиметрового миномета в направлении Светлодарск — Лозовое. В 16.25 украинские силовики произвели 20 выстрелов из БМП-2 и запустили шесть мин из минометов в направлении Орехово — Голубовское.

В результате обстрела ВСУ повреждения получили два жилых дома в населенном пункте Березовское, расположенных на улице Камышеваха. У одного дома повредилась кровля, у другого пострадали стены хозяйственных построек и разрушилась труба на летней кухне. Данные о пострадавших и других разрушениях уточняются.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел госпереворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе были образованы две народных республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международных площадках. Несмотря на достигнутые соглашения о перемирии, обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе все еще продолжаются.