Джабаров оценил предложение немецкого депутата снять санкции с РФ в условиях пандемии

Глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд призвал отменить антироссийские санкции, так как в условиях пандемии коронавируса они являются абсурдными. Сенатор Владимир Джабаров также уверен, что продолжение политики санкций может негативно отразиться на западных странах во время эпидемии.

По словам депутата партии «Альтернатива для Германии», санкции против России противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом. При этом глава Минздрава Германии Йенс Шпан ранее заявлял, что солидарность и взаимовыручка во время пандемии коронавируса крайне необходимы, напомнил Шлунд.

«Таким образом, он фактически назвал абсурдными санкции против России», — сказал немецкий парламентарий.

Такой шаг, по мнению Шлунда, стал бы «жестом человечности и вкладом в понимание между народами», «шагом вперед в поддержку экономики Германии и России после пандемии».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что пандемия коронавируса должна повлиять на разум политиков стран Запада.

«В одиночку преодолеть трудности в таких условиях очень сложно, а это, к сожалению, приходится делать западным странам. Например, опыт Италии, Бельгии, Франции и Испании показывает, что никакой совместной борьбы они там организовать не могут, каждый думает о себе», — объяснил Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Член Совфеда также считает, что санкции, которые были наложены не ООН, нужно отменять не только против России, но и против других стран.

«Как можно оставить людей в Иране и Венесуэле без медицинской помощи и средств санитарной защиты? Наверное, настало время сделать паузу в этих санкциях, чтобы обеспечить поток грузов с медикаментами, лекарствами и продуктами питания», — сказал собеседник ФАН.

Продолжение политики санкций может негативно отразиться на некоторых западных странах в условиях пандемии, считает Джабаров.

«Для маленьких стран, которые занимаются производством автомобилей, станков, компьютеров, сохранение санкций в условиях эпидемии крайне опасно. В таких случаях нужно думать о продуктах питания и сырье для того, чтобы выжить. Россия находится в лучшем положении, потому что мы можем обойтись без чьей-либо помощи. Страна обладает людскими, продуктовыми, сырьевыми ресурсами. Но лучше, если государства объединятся и будут прилагать усилия для борьбы с коронавирусом совместно», — отметил сенатор.

Ранее постоянные представительства России, Сирии, КНР, Ирана, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом. В письме указывается, что санкции «являются незаконными и грубо нарушают международное право и устав ООН». По мнению авторов обращения, они делают борьбу с инфекцией тяжелым, а в некоторых случаях невозможным делом.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса SARS‑CoV‑2.